Twisted Metal: Anthony Mackie è alle prese con una folla corsa per la sopravvivenza nel trailer

PlayStation e Peacock hanno condiviso il trailer della nuova serie Twisted Metal, in arrivo il 27 luglio in streaming sugli schermi americani.

Nel video si spiega che il mondo è scivolato nel caos e le persone come il protagonista hanno il compito di fare delle "consegne" da una città all'altra.

Il nuovo trailer

Il trailer della serie Twisted Metal mostra il protagonista interpretato da Anthony Mackie che contratta le condizioni alle base di una nuova missione, chiedendo anche di poter avere della carta igienica. Un incontro inaspettato lungo il percorso lo obbliga però a fare una deviazione e ad affrontare numerosi pericoli inaspettati, attraversando anche Las Vegas dove agiscono persone davvero folli.

La prima stagione sarà composta da dieci puntate ispirate alle folli avventure al centro del videogame della PlayStation.

Nel cast ci saranno anche Samoa Joe che ha interpretato Sweet Tooth, personaggio che ha inoltre la voce di Will Arnett, Stephanie Beatriz nel ruolo di Quiet, Thomas Haden Church che sarà l'agente Stone, Richard Cabral che ha la parte di Loud, e Neve Campbell nei panni di Raven.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

La trama della serie

Twisted Metal si basa su un'idea di Rhett Reese e Paul Wernick, e la sceneggiatura è firmata da Michael Jonathan Smith.

Al centro della trama c'è un uomo (Mackie), che riceve la possibilità di avere una vita migliore se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraverso una landa desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra di macchine (Beatriz), il personaggio affronterà criminali che sono alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli lungo la strada, tra cui un clown folle che guida un carretto dei gelati.

Kitao Sakurai sarà alla regia di alcuni episodi, oltre a essere coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Reesem Wernick, Will Arnett, Marc Forman, Inspire Entertainment, Artists First, PlayStation Productions e PlayStation Studios.