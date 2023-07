Blue Beetle: un riferimento esplicito al Superman DCU nel promo del San Diego Comic-Con 2023

Dopo il flop di The Flash al box-office, che in America ha incassato meno di Lanterna Verde, Warner è pronta a guardare al futuro con Blue Beetle, film incentrato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC. James Gunn ha già spiegato che Blue Beetle sarà a tutti gli effetti il primo personaggio del nuovo DC Universe e il film sembra contenere un simpatico easter egg dedicato all'uomo d'acciaio.

Nel nuovo spot TV, infatti, mentre Jaime Reyes è intento a testare i nuovi poteri acquisiti esclama: "Superman sa volare". Si tratta dunque del primo riferimento a Superman che viene fatto all'interno del film.

Di recente è stato annunciato che sarà David Corenswet a vestire i panni del nuovo uomo d'acciaio in Superman: Legacy, in arrivo nel 2025. Il film scritto e diretto da James Gunn darà ufficialmente il via al nuovo corso del DC Universe e Superman sarà inserito in un contesto in cui esistono già altri eroi.

Blue Beetle: il regista svela che il progetto è di realizzare una trilogia

Di cosa parla Blue Beetle?

In Blue Beetle, il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo.

Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Diretto da Angel Manuel Soto e con una sceneggiatura firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle arriverà nelle sale il 18 agosto.