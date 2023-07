Invincible: Prime Video svela il poster della Stagione 2 in attesa del Comic-Con 2023

In attesa del panel al Comic-Con di San Diego dove saranno svelate maggiori novità, ecco il primo poster della seconda stagione della serie animata.

Prime Video ha diffuso in rete il primo poster ufficiale della Stagione 2 di Invincible, serie d'animazione per adulti tratta dai lavori di Robert Kirkman, che della serie è anche produttore esecutivo. Eccolo di seguito, in attesa di un trailer che potrebbe arrivare direttamente dal Comic-Con di San Diego.

Basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible racconta la storia di Mark Grayson: un teenager qualunque che ha come padre il supereroe più potente della Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri. Nel cast di doppiatori originali troviamo: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons , Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman e Chris Diamantopoulos.

Invincible 2: Robert Kirkman spera di proporre degli elementi inediti rispetto ai fumetti

Un primo trailer di Invincible era stato svelato da Prime Video lo scorso gennaio e questo rivelava che l'uscita della stagione sarebbe avvenuta entro il 2023.

Ricordiamo che all'indomani del successo della prima stagione, Amazon ha rinnovato Invincible almeno fino alla terza stagione.