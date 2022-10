Oscar 2023: lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Con l'avvicinarsi dell'awards season, è giunto il momento di ripartire con la nostra consueta panoramica dedicata alle categorie di maggior peso in vista della novantacinquesima edizione degli Academy Award. I festival cinematografici di fine estate hanno contribuito infatti a lanciare all'attenzione mediatica alcuni fra i titoli e gli interpreti di cui sentiremo parlare durante la cosa agli Oscar 2023, e ai quali man mano andranno aggiungendosi altri potenziali contendenti in uscita nelle sale nei mesi a venire. Quali sono, dunque, le opere con maggiori chance di entrare nel novero dei candidati per i prestigiosi trofei dell'Academy? Di seguito provvederemo ad aggiornarvi sulla competizione nelle singole categorie, con le liste (rinnovate mensilmente) dei favoriti e degli sfidanti per i prossimi premi Oscar.

Miglior Film

Gli spiriti dell'isola: Colin Farrell e Barry Keoghan in una scena

Ottobre: Un curioso amalgama di pellicole d'autore e spettacolari blockbuster potrebbe caratterizzare la rosa dei dieci candidati per l'Oscar come miglior film. Da un lato ci sono drammi intimisti che hanno entusiasmato la critica ai festival delle scorse settimane, da Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh a Women Talking di Sarah Polley; dall'altro il massimo campione d'incassi del 2022, ovvero Top Gun - Maverick di Joseph Kosinski, ma anche sequel attesissimi e in procinto di riportare uno strepitoso successo, come Black Panther - Wakanda Forever di Ryan Coogler e Avatar - La via dell'acqua di James Cameron. Un caso a parte è costituito da Everything Everywhere All at Once, che si è rivelato un autentico caso cinematografico negli USA, mentre a breve sarà presentato alla stampa il fastoso Babylon firmato da Damien Chazelle.

1) Gli spiriti dell'isola (Martin McDonagh)

2) The Fabelmans (Steven Spielberg)

3) Women Talking (Sarah Polley)

4) Babylon (Damien Chazelle)

5) Everything Everywhere All at Once (Daniel Kwan, Daniel Scheinert)

6) Top Gun - Maverick (Joseph Kosinski)

7) Triangle of Sadness (Ruben Ostlund)

8) The Whale (Darren Aronofsky)

9) Tár (Todd Field)

10) Glass Onion - Knives Out (Rian Johnson)

11) Niente di nuovo sul fronte occidentale (Edward Berger)

12) Black Panther - Wakanda Forever (Ryan Coogler)

13) Avatar - La via dell'acqua (James Cameron)

14) Elvis (Baz Luhrmann)

15) Empire of Light (Sam Mendes)

Miglior Regista

Una foto di Steven Spielberg

Ottobre: Al momento, l'inossidabile Steven Spielberg è l'unico ad aver ipotecato a tutti gli effetti una nomination per l'Oscar come miglior regista: per il cineasta settantacinquenne, che tornerà a competere agli Academy Award appena un anno dopo West Side Story, si tratterà della nona candidatura in questa categoria, e il suo apprezzatissimo The Fabelmans, un racconto marcatamente autobiografico, potrebbe addirittura fargli conquistare una terza statuetta da regista. Fra i possibili contendenti di Spielberg, ora come ora più papabili sono l'irlandese Martin McDonagh, autore de Gli spiriti dell'isola, e la canadese Sarah Polley per Women Talking, mentre in merito alle chance del giovane Damien Chazelle si attende il giudizio della critica per il suo Babylon.

1) Steven Spielberg, The Fabelmans

2) Martin McDonagh, Gli spiriti dell'isola

3) Sarah Polley, Women Talking

4) Damien Chazelle, Babylon

5) Ruben Ostlund, Triangle of Sadness

6) Edward Berger, Niente di nuovo sul fronte occidentale

7) Darren Aronofsky, The Whale

8) Todd Field, Tár

9) Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

10) James Cameron, Avatar - La via dell'acqua

Miglior Attore

The Whale: un primo piano di Brendan Fraser

Ottobre: Due i nomi pressoché certi per la rosa dei candidati all'Oscar come miglior attore: Brendan Fraser, super-favorito grazie al suo clamoroso ritorno sulla scena come protagonista assoluto del dramma The Whale, e Colin Farrell, in procinto di aggiudicarsi la prima nomination all'Oscar della propria carriera per Gli spiriti dell'isola, che gli è già valso la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia. Per il resto, il "fattore biopic" e l'enorme successo di Elvis sono due solidissimi argomenti in favore di una candidatura per il giovane Austin Butler, mentre a completare la cinquina potrebbero essere nomi del calibro di Hugh Jackman, Bill Nighy o perfino l'intramontabile Tom Cruise, forte della straordinaria popolarità del suo Top Gun - Maverick.

1) Brendan Fraser, The Whale

2) Colin Farrell, Gli spiriti dell'isola

3) Austin Butler, Elvis

4) Hugh Jackman, The Son

5) Bill Nighy, Living

6) Tom Cruise, Top Gun - Maverick

7) Diego Calva, Babylon

8) Jeremy Pope, The Inspection

9) Adam Driver, Rumore bianco

10) Paul Mescal, Aftersun

Miglior Attrice

Tár: un'immagine di Cate Blanchett

Ottobre: Da una parte la diva australiana Cate Blanchett, reduce dal trionfo a Venezia per Tár, che le è valso la Coppa Volpi e recensioni entusiastiche, e pertanto si prepara a mettere a segno una storica, ottava nomination all'Oscar; dall'altra la star malesiana Michelle Yeoh, volto-simbolo del cinema asiatico e applauditissima per la sua versatile interpretazione in Everything Everywhere All at Once. Accanto alle due favorite della prima ora, la competizione per l'Oscar come miglior attrice dovrebbe vedere in gara anche Danielle Deadwyler per il film biografico Till, sulla lotta contro le discriminazioni razziali, e Michelle Williams in versione madre amorevole in The Fabelmans, mentre resta un punto interrogativo il ritratto di Marilyn Monroe offerto da Ana De Armas: quale sarà la reazione dell'Academy per un'opera complessa e divisiva come Blonde?

1) Cate Blanchett, Tár

2) Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

3) Danielle Deadwyler, Till

4) Michelle Williams, The Fabelmans

5) Ana De Armas, Blonde

6) Olivia Colman, Empire of Light

7) Viola Davis, The Woman King

8) Margot Robbie, Babylon

9) Emma Thompson, Il piacere è tutto mio

10) Jennifer Lawrence, Causeway

