Angela Bassett finalmente ha avuto il suo Oscar

La star di Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett, sarà tra i professionisti di Hollywood che riceveranno l'Oscar onorario ai Governors Award 2023, insieme a Mel Brooks e Carol Littleton. L'annuncio è arrivato direttamente dall'Academy Motion Picture Arts and Sciences.

Insieme ai premi onorari, l'Academy assegnerà anche un Jean Hersholt Humanitarian Award a Michelle Satter del Sundance Institute. Le quattro statuette saranno assegnate alla 14ma cerimonia annuale dedicata ai riconoscimenti onorari e umanitari il prossimo 18 novembre a Los Angeles.

"Il consiglio di amministrazione dell'Academy è entusiasta di onorare quattro pionieri che hanno trasformato l'industria cinematografica e ispirato generazioni di cineasti e appassionati di cinema. Nel corso della sua carriera decennale, Angela Bassett ha continuato ad offrire interpretazioni trascendenti che stabiliscono nuovi standard nella recitazione. Mel Brooks illumina i nostri cuori con il suo umorismo e la sua eredità ha avuto un impatto duraturo su ogni aspetto dell'intrattenimento. La carriera di Carol Littleton nel montaggio cinematografico funge da modello per coloro che verranno dopo di lei. Pilastro della comunità cinematografica indipendente, Michelle Satter ha svolto un ruolo fondamentale nelle carriere di innumerevoli cineasti in tutto il mondo" ha dichiarato Janet Yang, presidente dell'Academy.

Un Oscar per Angela Bassett, seppur onorario, dopo la recente candidatura all'Oscar quale miglior attrice non protagonista in Black Panther: Wakanda Forever.