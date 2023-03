Oscar 2023, Helen Mirren è entusiasta per la vittoria di Michelle Yeoh: "Ho visto un cambiamento culturale"

Helen Mirren ha commentato la vittoria di Michelle Yeoh agli Oscar 2023, sostenendo di aver assistito a un importante cambiamento culturale.

L'attrice ha avuto l'occasione di esprimere la sua approvazione per il riconoscimento assegnato alla collega dall'Academy in occasione della première di Shazam! La furia degli dei.

Intervistata da Variety sul red carept dell'evento, Helen Mirren ha dichiarato: "Ho assistito al cambiamento culturale. C'era davvero molto quell'atteggiamento, specialmente nel mondo del cinema, che sosteneva che a 30 anni, forse a 35, la carriera di una donna fosse finita. Ora è così diverso e amo questo cambiamento!".

Michelle Yeoh, con in mano il suo Oscar, aveva infatti invitato le donne a non lasciarsi convincere quando qualcuno sostiene che abbiano superato l'età in cui possono ottenere i migliori risultati.

Nel cast di Shazam! Furia degli Dei c'è anche Lucy Liu e l'attrice, come Helen, ha voluto esprimere la propria approvazione nei confronti del discorso di ringrazimento della star di Everything Everywhere All at Once: "Michelle aveva ragione!".