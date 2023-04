Angela Bassett teneva la mano di Austin Butler agli Oscar 2023: "Non hanno detto il suo nome, ma ha vinto"

Angela Bassett ha tenuto stretta la mano di Austin Butler durante la notte degli Oscar 2023 mentre veniva annunciato il nome di chi avrebbe vinto il premio come Miglior Attore. La statuetta è poi stata ritirata da Brendan Fraser per il suo ruolo in The Whale.

L'immagine di Angela Bassett che stringe la mano di Austin Butler in uno dei momenti cruciali della notte degli Oscar 2023, è presto diventata virale. Butler è stato nominato nella categoria Miglior attore per la sua interpretazione di Elvis nella pellicola che lo ha visto lavorare accanto a Tom Hanks. Bassett è stata nominata per il suo ruolo in Black Panther: Wakanda Forever, ma l'Oscar è andato a Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once.

"La sera degli Oscar, con Austin seduto accanto a me, ho capito cosa stava provando mentre era arrivato il momento di sapere se sarebbe salito su quel palco", ha scritto Bassett in un tributo a Butler apparso sul Time che ha pubblicato l'elenco delle 100 persone più influenti del 2023.

"Così, gli ho preso la mano e l'ho tenuta delicatamente mentre veniva annunciato il vincitore. Anche se il suo nome non è stato chiamato, Austin resta un vincitore. E' giunto il momento per lui di salutare Elvis mentre inizia ad abbracciare un universo infinito di possibilità come attore. Non vedo l'ora di vedere cosa ci sarà dopo", ha raccontato la star di Black Panther.

L'attrice ha vissuto, come riportato da Variety, un'esperienza simile a quella di Austin Butler quando ha interpretato Tina Turner nel film biografico del 1993 Tina - What's Love Got to Do with It. Bassett ha ottenuto una nomination agli Oscar per aver interpretato la Turner. La statuetta quell'anno andò a Holly Hunter per The Piano.

Intanto, Austin Butler avrà un ruolo da protagonista in Dune: Part 2 di Denis Villeneuve unendosi al cast insieme a Florence Pugh e Christopher Walken. Il sequel uscirà nelle sale il 3 novembre.