I film al cinema più attesi del 2024: tutti i nuovi film in uscita da vedere nelle sale

Una delle conseguenze del doppio sciopero di Hollywood che ha paralizzato l'industria per mesi sono i ritardi che hanno colpito la produzione di molti cinecomic. Volente o nolente, la conseguenza è che nel 2024 vedremo molti meno supereroi sul grande schermo mentre gli autori andranno a occupare lo spazio vacante. Con un solo film Marvel in uscita, l'anarchico Deadpool 3 (vedremo se rispetterà la tradizione stabilita dalla 'vecchia' Fox, continuerà a risultare più cattivello e irriverente dei vari Iron Man, Captain America, Thor e Captain Marvel), sono i nuovi lavori di Denis Villeneuve, di Ridley Scott, di Tim Burton, ma anche i nostrani Paolo Sorrentino, Luca Guadagnino e Paolo Virzì i film al cinema più attesi del 2024.

Povere creature!: Emma Stone in una scena

Dopo aver vinto il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, il 25 gennaio approderà nelle sale Povere creature! (qui la nostra recensione). Ironico e provocatorio, il nuovo lavoro di Yorgos Lanthimos non passerà inosservato per il taglio satirico con cui esplora le relazioni - sessuali e non - tra uomini e donne in un romanzo di formazione al femminile decisamente atipico. Emma Stone guida un cast composto da Mark Ruffalo e Willem Dafoe in un'opera che non lascia indifferenti. Dopo Wonka, Timothée Chalamet torna nei panni di Paul Atreydes per il nuovo capitolo della saga di Denis Villeneuve, Dune: Parte Due, che dedicherà ampio spazio alla relazione sentimentale con Chani, interpretata da Zendaya. E sempre Zendaya è la protagonista di Challengers, che vede Luca Guadagnino di nuovo alla guida di una produzione internazionale in un dramma sportivo ambientato nel mondo del tennis che promette un triangolo sentimentale ad alto tasso erotico.

I film più attesi in sala nel 2024: Operazione sequel

Il gladiatore 2: Ridley Scott, Pedro Pascal, Peter Mensah, May Calamawy, Paul Mescal in una foto

I fan de Il gladiatore hanno aspettato con pazienza oltre vent'anni prima di avere la soddisfazione di un sequel che non non vedrà il ritorno di Russell Crowe (per ovvie ragioni), ma vedrà l'irlandese Paul Mescal raccogliere il timone di nuovo eroe d'azione nel moderno peplum che riparte dalle vicende di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix). Massimo Decimo Meridio (Crowe) lo aveva messo in salvo assieme alla madre vedova, per poi morire tra le braccia della donna dopo aver sconfitto Commodo. Adesso, lo ritroveremo adulto e pronto a imbracciare, a sua volta, spada e scudo. Paul Mescal comparirà a fianco di Andrew Scott in veste completamente diversa nel delicato dramma british a sfondo omosessuale Estranei (qui la nostra recensione), diretto da Andrew Haigh, al cinema dal 29 febbraio.

All of Us Strangers: una scena del film

Non ha ancora una data di uscita un altro sequel attesissimo, Beetlejuice 2 di Tim Burton. Dopo anni di rumor, il regista californiano si è rimboccato le maniche tornando a raccontare le vicende del fantasma sboccato e sessuomane interpretato da Michael Keaton. Al suo fianco torneranno Winona Ryder e Catherine O'Hara, insieme aii nuovi arrivi Jenna Ortega (dopo il successo di Mercoledì), Willem Dafoe e Monica Bellucci, compagna di Burton che pare vestirà i panni della moglie (!) di Beetlejuice.

Joker: Folie à Deux: perché il concetto di Multiverso potrebbe essere un elemento importante del film

Italia mon amour

Finalmente l'alba: Lily James in una scena

Tecnicamente possiamo annoverare tra i sequel anche Un altro Ferragosto, seguito di Ferie d'agosto, del 1996, che approderà nei cinema il 7 marzo. Paolo Virzì torna a Ventotene per esplorare ancora una volta le vite delle due famiglie di villeggianti, i Molino e i Mazzalupi, forte di un ricco cast che comprende Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Vinicio Marchioni, Laura Morante, Silvio Orlando e molti altri. In un 2024 ricco di titoli italiani si segnalano anche Caracas di Marco D'Amore, che dirige se stesso e Toni Servillo in una storia ispirata a Napoli Ferrovia di Ermanno Rea, mentre in Finalmente l'alba Saverio Costanzo esplora il lato oscuro del mondo di Cinecittà negli anni '50 seguendo nel corso di un giorno e di una notte le disavventure dell'adolescente Rebecca Antonaci alle prese con le follie della star internazionale Lily James e del suo spasimante interpretato da Joe Keery di Stranger Things.

Volare: una scena del film

Il 22 febbraio potremo assistere al debutto alla regia di Margherita Buy con Volare, pellicola in cui l'attrice esorcizza le sue idiosincrasie provando a sconfiggere, per l'appunto, la paura di volare e non solo quella. In arrivo a tarda primavera i nuovi lavori di Gabriele Muccino, Here Now, storia di un'adolescente americana in vacanza in Italia che trascorre una notte indimenticabile, Gabriele Salvatores, che in Napoli - New York racconta un viaggio rocambolesco filtrato attraverso lo sguardo di un bambino. Ma tra gli italiani il titolo più atteso è senza dubbio il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, al momento ancora piuttosto misterioso a partire dal titolo, Parthenope (titolo provvisorio), collegato al mito della sirena di Napoli e interpretato da Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Gary Oldman. Oltre alla ''sirena'' protagonista, Celeste Dalla Porta.

Tante proposte nel segno della varietà: da Furiosa ad Inside Out 2

Argylle: Dua Lipa e Henry Cavill in una foto del film

Tra i film in sala nel 2024, anche quello di Matthew Vaugh che torna a fare ciò che sa fare meglio: parodiare le ingessate spie inglesi. Con Argylle - La super spia, che punta a diventare un franchise, il cineasta cuce addosso a Henry Cavill il ruolo della spia perfetta, creatura dei romanzi di Bryce Dallas Howard che prende vita in maniera imprevedibile quando la romanziera finisce nei guai. E a proposito di humor, promette davvero bene The Fall Guy, adattamento della popolare serie anni '80 Professione pericolo con Ryan Gosling nei panni di uno stuntman scavezzacollo ed Emily Blunt in quelli della sua datrice di lavoro.

Nosferatu: Lily-Rose Depp nella prima foto del film

Il 2024 sarà anche l'anno dell'uscita di Wicked, adattamento del popolare musical di Broadway ispirato a Il mago di Oz, e del Nosferatu di Robert Eggers, che concluderà l'anno visto che l'uscita è fissata al 25 dicembre. Il film con Lily-Rose Depp, Aaron Johnson e Willem Dafoe rilegge il mito del vampiro alla maniera di Eggers: si prevedono sangue, violenza ed estrema cura nei dettagli. Anya Taylor-Joy, vecchia conoscenza del regista, è la star di Furiosa, prequel spinoff di Mad Max: Fury Road in cui raccoglie il testimone di Charlize Theron per raccontare l'origine del personaggio, moglie ribelle di Immortan Joe. Di tutt'altra natura, ma altrettanto atteso Inside Out 2, che rappresenta il tentativo della Pixar di rilanciarsi alla grande dopo un periodo non proprio fortunato. Se il buongiorno si vede dal mattino, il record di teaser animato più visto nella storia sembra un bell'inizio per Inside Out 2, in attesa di conoscere la data di uscita italiana.

Dune - Parte Due: 5 cose che non vediamo l'ora di vedere nel sequel di fantascienza

Come sopravvivere senza supereroi (o quasi)

Madame Web: un primo piano di Dakota Johnson

Con Marvel concentrata a promuovere il solo Deadpool 3, nel 2024 Sony spazierà con ben tre film incentrati sui nemici di Spider-Man. Si comincia con Madame Web, in sala dal 14 febbraio, dove Dakota Johnson e Sydney Sweeney proveranno a rilanciare il franchise con i retroscena di una delle villain più intriganti della saga dell'Uomo Ragno. Si prosegue il 29 agosto con Kraven il Cacciatore, altro personaggio dei fumetti che rinasce a nuova vita nell'interpretazione di Aaron Taylor-Johnson e con la promettente presenza di J.C. Chandor dietro la macchina da presa. A chiudere il tris ci penserà Venom 3 con Tom Hardy che, nonostante le stroncature della critica, continua a riscuotere l'interesse pubblico.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga sul set nei panni di Harley Quinn

Ma il cinecomic più atteso è Joker: Folie à Deux, che torna a raccontare le tragiche gesta di Arthur Fleck/Joaquin Phoenix reinventando il personaggio di Harley Quinn in una performance (anche musicale, come preannunciato) che vedrà Lady Gaga misurarsi con la celebre compagna del Joker. Finora del film che segue l'incredibile successo del primo Joker sono trapelate alcune suggestive foto di scena e qualche sparuto rumor sulla trama collegato al Manicomio di Arkham. Mistero fitto, per il resto, sulla pellicola di Todd Phillips. Non sono supereroi nel senso stretto del termine, ma due delle saghe più amate dal grande pubblico stanno per aggiungere nuovi capitoli con un paio di blockbuster preannunciati, si tratta de Il regno del pianeta delle scimmie (22 maggio), che rilancia il franchise con un capitolo ambientato 300 anni dopo la morte di Cesare, e Godzilla e Kong - Il nuovo impero, che fin dal trailer promette l'arrivo di Baby Kong e una battaglia tra mostri lunga ben otto minuti.

