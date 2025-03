Mad Max, George Miller spera di fare un altro film "se i pianeti si allineeranno"

Purtroppo, dopo il flop al box-office di Furiosa, ci vorrebbe un miracolo per permettere a George Miller di realizzare un nuovo film della saga di Mad Max.

Detto questo, lo stesso regista ha dichiarato a Vulture che "se per qualsiasi motivo i pianeti si allineassero", farebbe sicuramente un altro capitolo della saga, ma il suo prossimo progetto cinematografico dovrebbe essere qualcosa di completamente diverso.

"Abbiamo un'altra sceneggiatura, ma avendo fatto questo lavoro abbastanza a lungo da essere abituato a questo tipo di narrazione, mi ritrovo con troppe storie - non solo nella mia testa, ma sotto forma di sceneggiature o almeno di appunti molto dettagliati che sono pronti a diventare una sceneggiatura [...]".

Un nuovo Mad Max è possibile anche se poco probabile

Furiosa: A Mad Max Saga - Anya Taylor-Joy in una scena tratta dal film

Miller ha aggiunto: "Quindi, ci sono molte storie. In effetti, una di queste è un film di Mad Max. Non lo farò immediatamente perché ci sono altre due cose che voglio realizzare prima, ma se per qualche motivo i pianeti si allineassero, non si può mai dire. Troppo spesso ci si mette in fila per fare un film e poi succede qualcosa. Alcune cose vanno al loro posto e altre no, quindi posso solo dire che vedremo".

Mad Max: Fury Road - Tom Hardy riguarda i giornalieri con George Miller

Non aiuta il fatto che Tom Hardy abbia espresso dubbi sulla possibilità di tornare per Mad Max: Wasteland: "Non credo che succederà", aveva detto a Forbes a giugno. Ora, questo non significa necessariamente che Wasteland sarà il prossimo film di "Max" a cui Miller si riferisce in questa intervista, ma in precedenza aveva accennato, proprio l'anno scorso, prima dell'uscita di Furiosa, che avrebbe potuto essere il prossimo. I piani sono chiaramente cambiati.

L'ostacolo principale per Miller nel realizzare un altro Mad Max sarebbero i finanziamenti. La Warner Bros. vuole davvero investire 170 milioni di dollari per un altro capitolo? Furiosa è stato recensito molto bene e sembra aver trovato un pubblico più numeroso sullo streaming, ma le aspettative su larga scala che lo vedevano arrivare dopo Fury Road non sono state rispettate.