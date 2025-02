Stasera su Sky è in arrivo una prima tv molto attesa: Furiosa: A Mad Max Saga. Si tratta del prequel del film Mad Max: Fury Road, nonché quinto capitolo della saga distopica creata da George Miller più di 40 anni fa. Furiosa: a Mad Max Saga, verrà trasmesso questa sera, lunedì 24 febbraio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW, e disponibile on demand. Su Sky inoltre, il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il cast

Locandina di Furiosa: A Mad Max Saga

Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sono i protagonisti di una nuovissima avventura d'azione che ci racconta come tutto è iniziato. Le origini del personaggio al centro del pluripremiato successo mondiale Mad Max: Fury Road. Al fianco di Taylor-Joy e Hemsworth troviamo anche Tom Burke e Alyla Browne, che interpreta Furiosa da bambina. Il film, distribuito da Warner Bros. Pictures, è una Produzione Kennedy Miller Mitchell e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Miller e da Nico Lathouris.

La storia

Furiosa: A Mad Max Saga - un frame del film

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus.

Attraversando le Terre Desolate, Furiosa e i Motociclisti si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni Dementus e Immortan Joe si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e trovare il modo per riuscire a tornare a casa.

Gli altri capitoli della saga

Oltre a Furiosa: A Mad Max Saga, sono disponibili anche altri titoli della saga, Interceptor, Interceptor-Il guerriero della strada e Mad Max: Fury Road. Sono tutti in programmazione su Sky Cinema Action, in streaming su Now e sempre disponibili on demand.