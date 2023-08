Dune - Parte Due: 5 cose che non vediamo l'ora di vedere nel sequel di fantascienza

Due anni fa il regista Denis Villeneuve ha brillantemente stupito tutti con la sua trasposizione della prima metà di Dune, l'amata epopea sci-fi di Frank Herbert, e ora i fan della pellicola e del celebre romanzo fantascientifico del 1965 non vedono l'ora di vedere l'atteso sequel: Dune - Parte Due. Il primo capitolo ha gettato le basi necessarie per iniziare ad esplorare l'universo - introducendo personaggi chiave, luoghi, relazioni e culture - mentre il sequel avrà l'arduo compito di narrare i principali conflitti del libro fino a raggiungere il culmine della storia.

Dune - Parte Due: un'immagine del film

Tutti i membri delle vere e proprie legioni di fan dell'universo sci-fi sanno benissimo che il materiale di base creato da Herbert è semplicemente brillante: l'entusiasmo è ovviamente alle stelle, visto che ci sono molti momenti chiave nella seconda metà del libro che che il blockbuster dovrà inevitabilmente esplorare. Al fine di evidenziare alcuni di questi particolari sequenze del libro, abbiamo realizzato questa breve classifica dei 5 momenti piango attesi della pellicola.

[ATTENZIONE, SEGUONO SPOILER]: tutto ciò che leggerete nel corso dell'articolo potrebbe contenere spoiler per il film in arrivo. Quindi, se non avete letto il libro, procedete a vostro rischio e pericolo.

1. Paul cavalca per la prima volta il Verme delle Sabbie

Alcuni frammenti di questo momento sono già stati mostrati nei trailer di Dune - Parte Due (di cui potete leggere il nostro commento qui), ma sarà un'esperienza unica quando la scena verrà proiettata in tutta la sua magnificenza sul grande schermo. Mentre Paul inizia a prendere dimestichezza con i Fremen, la popolazione nascosta nelle caverne del deserto di Arrakis, una delle cose più spettacolari che deve compiere è cavalcare uno dei leggendari vermi delle Sabbie di Arrakis.

Dune - Parte Due: una scena

Il primo film ha dimostrato quanto queste creature possano essere terrificanti, ma il sequel avrà l'opportunità di mostrarle in una nuova luce, svelandoci la loro simbiotica esistenza con i Fremen, e sarà affascinante vedere Paul portare a termine questo elettrizzante compito. Ricordiamo che i vermi delle Sabbie, oltre che per il loro aspetto spaventoso e per le loro imponenti dimensioni (400-450 metri di lunghezza), sono principalmente noti per le larve, responsabili della produzione di una preziosa sostanza conosciuta sul pianeta di Arrakis come "la spezia".

2. Paul e Gurney Halleck si riuniscono

Dune di Villeneuve non chiarisce il destino di Gurney Halleck: la sua ultima scena nel film lo mostra mentre, testimone di gigantesche esplosioni, decide di guidare i soldati in battaglia contro i Sardaukar, soldati fanaticamente devoti all'Imperatore Padiscià di Casa Corrino. Il primo film è ambiguo a proposito della sua sopravvivenza anche se, naturalmente, tutti coloro che hanno letto il libro sanno che Gurney sopravvive e viene riportato nel gruppo degli Atreides (la dinastia aristocratica che governa il pianeta Caladan) quando Paul lo trova ad operare come contrabbandiere.

Dune - Parte Due: una scena

Questo sarà sicuramente uno dei momenti più emozionanti di Dune: Parte Due e sarà semplicemente fantastico rivedere Paul e Gurney insieme; tuttavia, c'è un ulteriore aspetto interessante nel ritorno di Gurney: egli crede che sia Lady Jessica ad aver tradito il duca Leto Atreides. Ricordiamo che la breve ma intensa performance di Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck nella pellicola di Villeneuve ha immediatamente conquistato i cuori dei fan, oltre al plauso della critica.

3. Lady Jessica beve l'Acqua della Vita e si trasforma

Grazie ai suoi anni di addestramento presso le Bene Gesserit (un ordine matriarcale potente ed esoterico le cui componenti sono tutte dotate di grandissimi poteri psichici e mentali), Lady Jessica è già molto potente quando la incontriamo per la prima volta in Dune; tuttavia, il suo personaggio sarà al centro di una svolta fondamentale nel secondo capitolo, quando deciderà di prendere parte al rito Fremen noto come l'Acqua della Vita per diventare la loro nuova Reverenda Madre. Questo cambiamento del suo personaggio sarà sicuramente rappresentato in modo fenomenale sul grande schermo grazie alla visione di Villeneuve, poiché il processo sbloccherà la sua memoria genetica e la connessione con la storia delle Bene Gesserit. Oltre a questo, è doveroso accennare che ci sarà anche un effetto collaterale inaspettato.

4. Il personaggio di Alia Atreides

Dune - Parte Due: una scena

Abbiamo parlato estensivamente di alcuni aspetti della seconda pellicola, oltre ad aver mostrato alcune immagini del nuovo film, tuttavia, uno dei personaggi di Dune - Parte Due rimane completamente avvolto nel mistero: stiamo parlando di Alia Atreides, la prima Atreides pre-nata, figlia del Duca Leto e Lady Jessica, e sorella di Paul. Fino ad oggi nulla è stato rivelato riguardo ad Alia, anche se si presume che il sequel resterà fedele al materiale originale, mostrandoci il suo personaggio. Poiché Lady Jessica è incinta di Alia quando beve l'Acqua della Vita, la bambina nasce con i poteri completi delle Bene Gesserit e, all'età di due anni, dimostra comportamenti e conoscenze ben al di là della sua età. Il personaggio è stato notevolmente cambiato nel Dune del 1984 di David Lynch, dove è interpretato da Alicia Witt, e molti sono curiosi di vedere come il film del 2023 affronterà questa parte essenziale per la trama.

5. La spietatezza di Feyd-Rautha Harkonnen, il villain interpretato da Austin Butler

Durante la realizzazione di Dune, Villeneuve ha scelto di non introdurre i personaggio di Feyd-Rautha Harkonnen: proprio per questo motivo molti fan non vedono l'ora di vedere in azione il villain interpretato da Austin Butler. È probabile che la sua prima scena sarà la sua battaglia da gladiatore "truccata" tratta dal libro, che sarebbe un espediente narrativo perfetto per far emergere tutta la sua spietatezza. I trailer hanno già confermato che questa sequenza è presente nel film, e non vediamo l'ora di vederla in tutto il suo splendore.

Dune - Parte Due: una scena

In questo momento i fan del romanzo stanno incrociando le dita e sperano che la maggior parte di questi momenti, se non tutti, siano presenti nell'adattamento del sequel; per il momento tutto ciò che possiamo fare è attendere con impazienza l'arrivo del film, la cui data di uscita è fissata per il 3 novembre. Ricordiamo che la pellicola vede confermato il cast corale del primo capitolo della saga, con Timothée Chalamet affiancato di nuovo da Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Javier Bardem. I nuovi personaggi, invece, saranno interpretati da Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.