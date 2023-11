Inside Out 2 è il teaser trailer animato più visto nella storia della Disney

Inside Out 2 conquista il record di primo teaser trailer animato più visto nella storia della Disney, superando il precedente detentore Frozen 2 del 2019. Il primo teaser trailer di Inside out 2, diffuso dalla Disney qualche giorno fa, ha segnato il più grande lancio di trailer animati nella storia della Casa del Topo registrando 157 milioni di visualizzazioni in 24 ore (di cui 78 milioni provengono da TikTok) secondo quanto dichiarato dalla Disney.

"Siamo entusiasti che così tante persone si siano sintonizzate per vedere il nuovo trailer di 'Inside Out 2'. Quando è uscito il primo film, sapevamo che raccontando una storia in cui potevamo vedere le nostre emozioni - quelle piccole voci dentro la testa - ci sarebbe stato molto di più da esplorare di quanto avremmo potuto inserire in un solo film. Non potremmo essere più grati di vedere il tipo di risposta che il trailer ha ricevuto finora. Grazie a tutti coloro che lo hanno visto - non vediamo l'ora che tutti vedano il film quando arriverà nelle sale la prossima estate", ha dichiarato Pete Docter, Chief Creative Officer della Pixar.

Locandina di Inside Out 2

Inside Out 2

In Inside Out 2 viene introdotta una nuova emozione, ovvero Ansia, doppiata da Maya Hawke. Il sequel segue le vicende della protagonista Riley, ormai adolescente, alle prese con nuovi e complicati sentimenti. Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black tornano nei panni di Gioia, Tristezza e Rabbia, mentre Tony Hale e Liza Lapira hanno preso il posto di Bill Hader e Mindy Kaling nei panni di Paura e Disgusto a seguito di una presunta controversia sul salario. Inside Out 2 uscirà in esclusiva nelle sale il 14 giugno 2024.