Il 6 luglio è la Giornata mondiale del bacio (World Kiss Day), una festa istituita nel 1990 in Gran Bretagna per celebrare l'importanza dei sentimenti attraverso il gesto universale che meglio li rappresenta. Pittori, scrittori, musicisti e poeti da sempre si sono lasciati conquistare dalla bellezza di questa potente forma espressiva, capace di suggellare l'amore in tutte le sue forme.

È Ovviamente il cinema non poteva fare eccezione. Che si tratti del coronamento di una storia a lieto fine o che rappresenti un tragico addio, che sia a colori o in bianco e nero, il bacio impresso sul grande schermo regala emozioni capaci di rimanere per sempre negli occhi e nel cuore dello spettatore. Ecco perché, rendendo omaggio allo splendido finale di Nuovo cinema Paradiso, vogliamo accompagnarvi in un viaggio attraverso i 20 baci più belli della storia del cinema, e poi non dite che non siamo romantici.

1. Spider-Man (2002)

Tobey Maguire e Kirten Dunst nel primo capitolo Spider-man

Vogliamo iniziare questo nostro viaggio attraverso i baci più belli della storia del cinema con un bacio divenuto celebre nei primi anni 2000 per la sua particolarità: stiamo parlando di quello a testa in giù tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst nel film Spider-Man. Benché la lotta al crimine non consenta al giovane Peter Parker di intraprendere una relazione con Mary Jane, questo non significa che non vi sia spazio per l'amore nella vita del supereroe. Il risultato è una delle scene più indimenticabili dei cinecomic. Potete trovare il film sul catalogo di Infinity.

2. Ghost - Fantasma (1990)

Patrick Swayze e Demi Moore in una sensuale sequenza di Ghost - Fantasma

Chi lo ha detto che un bacio per essere appassionato debba avvenire tra due persone ancora in vita? In Ghost - Fantasma, il fantasma di Sam (Patrick Swayze) fa ritorno dall'aldilà per dare alla fidanzata Molly (Demi Moore) il suo addio definitivo. La scena, divenuta un cult assoluto della cinematografia, ha luogo mentre i tue lavorano insieme la creta, dimostrando che nemmeno la morte può dividere chi si ama davvero.

3. Casablanca (1947)

Sapevi quanto ti amavo Rick. E quanto ti amo ancora.

Il bacio tra Ingrid Bergman e Humphrey Bogart in Casablanca

Come dimenticare lo struggente bacio in bianco e nero tra Rick Blaine (Humphrey Bogart) e Ilsa Lund (Ingrid Bergman) nel film Casablanca di Michael Curtiz? Il destino sta per separare i due sfortunati amanti quando la donna pronuncia una frase rimasta impressa nella storia del cinema; poi le labbra dei due si uniscono in un addio lungo un'eternità.

4. Lilli e il Vagabondo (1955)

Lilli e il Vagabondo: la scena del bacio al ristorante italiano

L'amore è una delle tematiche predominanti non solo nei film ma anche nella pellicole animate. Ne è la dimostrazione Lilli e il Vagabondo, amatissima fiaba Disney datata 1955. Galeotto fu un piatto di pasta per i due adorabili cagnolini: a cena a lume di candela in un tipico ristorante italiano, una porzione di spaghetti condivisa diventa il pretesto per uno dei baci più teneri e romantici di tutti i tempi.

5. Titanic (1997)

Sto volando, Jack!

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una celebre scena del film Titanic

Bastano queste tre parole per essere catapultati immediatamente sulla prua del Titanic in compagnia di Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet). Sullo sfondo di una delle più grandi tragedie dell'epoca moderna, si consuma l'amore impossibile tra una nobildonna inglese e un artista squattrinato. Una storia che ha segnato indelebilmente l'immaginario anni Novanta, trasformando quel bacio tanto desiderato quanto clandestino in un vero e proprio cult dell'universo cinematografico.

6. La dolce vita (1960)

Mastroianni e la Ekberg in una leggendaria scena de La dolce vita di Fellini

Federico Fellini ci accompagna tra le vie della Città eterna fino ad arrivare alla Fontana di Trevi per regalarci una delle immagini più iconiche del cinema italiano in bianco e nero. Un bacio appena sfiorato quello tra Marcello (Marcello Mastroianni) e Sylvia (Anita Ekberg) nel film La dolce vita, capace però di incendiare lo schermo e gli animi. Nonostante la temperatura gelida dell'acqua durante le riprese. Se avete voglia di vedere (o rivedere) questo capolavoro, non dovete fare altro che sfogliare il catalogo di Infinity.

7. Colazione da Tiffany (1961)

Audrey Hepburn e George Peppard si baciano appassionatamente in Colazione da Tiffany

Bacio bagnato, bacio fortunato? Assolutamente sì, soprattutto se stiamo parlando di Colazione da Tiffany. Tra i baci sotto la pioggia più famosi del cinema si colloca sicuramente sul podio quello tra Audrey Hepburn e George Peppard. Dopo aver ritrovato il gatto smarrito in una stradina della città, Holly corona finalmente la sua storia d'amore con Paul, sotto il diluvio di una splendida New York degli anni Sessanta.

8. Le pagine della nostra vita (2004)

Rachel McAdams e Ryan Gosling in una sensuale scena di Le pagine della nostra vita

Se vogliamo rimanere in tema di baci sotto la pioggia non possiamo non citare quello che vede protagonisti Ryan Gosling e Rachel McAdams in Le pagine della nostra vita, pellicola del 2004 tratta dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Un bacio ad alto tasso di sensualità tra un giovane operaio provinciale e una ricca ragazza di città. Nonostante le avversità che dovranno affrontare, i due rimarranno insieme fino alla vecchiaia, a dimostrazione del fatto che le differenze non contano quando si parla di amore con la A maiuscola.

9. I Segreti di Brokeback Mountain (2005)

Jake Gyllenhaal ed Heath Ledger in una delle scene più intense de I segreti di Brokeback Mountain

Un sentimento capace di scalare le montagne, letteralmente, quello che porta sul grande schermo Ang Lee nel suo I segreti di Brokeback Mountain. Sullo sfondo dello stato conservatore del Wyoming dei primi anni Sessanta, due cowboy (Heath Ledger e Jake Gyllenhaal) consumano il loro amore clandestino al sicuro da sguardi indiscreti e dal giudizio delle proprie famiglie. Una volta tornati alle rispettive vite, dopo tanto tempo senza vedersi, Ennis e Jack non riusciranno a resistere a un lungo bacio appassionato.

10. Pretty Woman (1990)

Julia Roberts e Richard Gere sono i protagonisti di Pretty Woman

La favola hollywoodiana per eccellenza ci regala anche uno dei baci più belli della storia del cinema. Stiamo parlando di Pretty Woman e della peculiare storia d'amore tra una prostituta (Vivian) e uno scapolo milionario (Edward), rispettivamente interpretati da Julia Roberts e Richard Gere. Niente baci sulla bocca è la regola numero uno di Vivian; regola che ovviamente infrangerà quando, mentre guarda Edward addormentato, si renderà conto di amarlo.

11. Notorious - L'amante perduta

Una scena romantica dal film Notorious - L'amante perduta

Anche il maestro del brivido Alfred Hitchcock ci regala uno dei baci più belli della storia del cinema. Stiamo parlando di quello tra Ingrid Bergman e Cary Grant in Notorious - L'amante perduta, pellicola considerata tra i 100 migliori film americani dell'ultimo secolo. Un bacio romantico e malinconico che richiama immediatamente tutto il fascino di un'epoca perduta. Bastano due labbra che si sfiorano, un sorriso appena accennato e una cornetta del telefono per dar vita a una scena davvero indimenticabile.

12. Il Padrino - Parte II (1974)

Il Padrino, parte II: John Cazale e Al Pacino in una scena

Quello ne Il Padrino - Parte II (pellicola disponibile su Infinity) rappresenta sicuramente il bacio più anomalo della nostra lista. Ma forse anche uno dei più potenti della storia del cinema e sicuramente il più significativo all'interno dell'intera saga. A Cuba, durante i festeggiamenti del Capodanno, Michael Corleone (Al Pacino) stampa in bocca a suo fratello Fredo (John Cazale) il "bacio della morte". Immortali le parole che il boss pronuncia mentre tiene ferma a due mani la testa del fratello traditore: Quando tentarono di uccidermi, fosti tu a tradirmi. E mi hai spezzato il cuore.

13. Dirty Dancing - Balli proibiti (1987)

Il primo bacio tra Baby e Johnny in Dirty Dancing

Sulle note di Cry to Me di Solomon Burke si consuma il primo appassionato bacio tra la diciassettenne Frances "Baby" Houseman (Jennifer Grey), in vacanza con la famiglia presso un villaggio turistico nelle Catskill Mountains e Johnny Castle, (Patrick Swayze), insegnante di ballo per gli ospiti della struttura, in uno dei film più amati di sempre: Dirty Dancing - Balli proibiti. Una scena che, dopo più di 30 anni dalla sua uscita in sala, è ancora capace di alzare la temperatura oltre i livelli di guardia.

14. Chloe - Tra seduzione e inganno (2009)

Il bacio tra Julianne Moore e Amanda Seyfried nel film Chloe

Come dimenticare il tormentato bacio tra Julianne Moore e Amanda Seyfried nel film Chloe - Tra seduzione e inganno? In questo thriller erotico datato 2009, il regista Atom Egoyan porta sul grande schermo la storia di una donna, Catherine, tormentata dall'idea che il marito la tradisca. Per testarne la fedeltà, Catherine assume Chloe, una escort con la quale inizia a intrecciare un rapporto sempre più stretto. Quella che doveva essere una relazione di lavoro si trasforma, così, in un vortice di passione, menzogne e infedeltà.

15. Match Point (2005)

Il bacio sotto la pioggia in Match Point

Quella tra Scarlett Johansson e John Rhys-Davies in Match Point, pellicola di Woody Allen del 2005, è considerata una tra le sequenze più bollenti del cinema. La passione tra Chris Wilton e Nola Rice si consuma in maniera dirompente tra le spighe di grano della campagna inglese, sotto a un diluvio scrosciante. Ma non è tutto amore ciò che viene suggellato con un bacio.

16. Ufficiale e Gentiluomo (1982)

Richard Gere e Debra Winger in Ufficiale e gentiluomo

Pellicola del 1982 diretta da Taylor Hackford, Ufficiale e gentiluomo racconta la storia dell'aspirante marine Zack (Richard Gere) e del suo amore per Paula (Debra Winger). A essere diventata un vero e proprio cult è la sequenza finale del film: sulle note di Up Where We Belong, Zack entra nella fabbrica dove la giovane lavora e la prende in braccio per portarla via con sé. Un bacio entrato negli annali della storia del cinema.

17. Milk (2008)

Il bacio tra Sean Penn e James Franco nel film biografico Milk

Pellicola del 2008 per la regia di Gus Van Sant, Milk porta sul grande schermo la vera storia di Harvey MIlk (Sean Penn), primo politico apertamente omosessuale a essere eletto nell'America degli anni Settanta. In mezzo alla continua lotta per i diritti civili, indimenticabile è il bacio tra Milk e il suo compagno Scott Smith, nel film interpretato da James Franco.

18. Maledetto il giorno che t'ho incontrato (1992)

Una scena del film Maledetto il giorno che t'ho incontrato

Carlo Verdone dirige se stesso e l'attrice Margherita Buy in questa commedia italiana dal titolo Maledetto il giorno che t'ho incontrato che potete trovare sul catalogo di Infinity. Protagonisti di questa esilarante pellicola sono Bernardo, giornalista romano residente a Milano e Camilla, attrice complessata e dall'antidepressivo facile. Tra i due scoppierà l'amore ma non prima che la donna abbia intrattenuto Bernardo con una lezione spicciola sui tipi di bacio. Perché in fondo bisogna saper baciare.

19. Vi presento Joe Black (1998)

Il bacio tra Prad Pitt e Claire Forlani in Vi presento Joe Black

Come scordare il bacio tra Claire Forlani e un affascinantissimo Brad Pitt in versione Morte in Vi presento Joe Black, pellicola del 1998 diretta da Martin Brest. Una storia d'amore ovviamente impossibile quella tra Joe Black e Susan che comporterà, da parte del primo, un enorme rinuncia per il bene della ragazza.

20. Romeo + Giulietta (1996)

Il bacio tra Leonardo DiCaprio e Claire Danes nel film Romeo + Giulietta

Non potevamo che concludere il nostro viaggio tra i baci più belli della storia del cinema con un dramma senza tempo, nato dalla penna di Shakespeare e qui in una delle sue trasposizioni cinematografiche più moderne: Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann. Geleotta fu la festa in maschera a Verona Beach per un Romeo (Leonardo DiCaprio) in scintillante armatura e una splendida Giulietta (Claire Danes) dotata di ali. Un bacio che segna una storia d'amore impossibile e senza futuro, accompagnato dai versi immortali del drammaturgo inglese.