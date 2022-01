Spider-Man: No Way Home primo al box office italiano, exploit per Belli ciao con Pio e Amedeo

Spider-Man: No Way Home conserva la prima posizione al box office italiano con altri 1,3 milioni di euro, ma alle sue spalle si fanno strada gli italiani Belli ciao con Pio e Amedeo e Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo.

Spider-Man: No Way Home prosegue la sua corsa trionfale anche al box office italiano, anche se deve respingere i colpi della commedia di Pio e Amedeo, Belli ciao, che si piazza alle sue spalle. L'Uomo Ragno di Tom Holland si assicura oltre 1,3 milioni di euro di incasso festivo che fa volare il film a oltre 20 milioni in tre settimane, ridando ossigeno al botteghino. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Secondo posto per Belli ciao, la commedia di e con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi. Dopo essersi imposto come miglior uscita, battendo anche Matrix Resurrections e Spider-Man: No Way Home che contavano un numero più alto di copie, il film incassa un totale di 998.000 euro da 391 sale. Qui potete leggere la recensione di Belli ciao.

Ancora un altro titolo italiano all'assalto di Spider-Man. Stavolta si tratta della coppia più amata dai bambini, i Me Contro Te che fanno ritorno in sala con Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo. 865.000 di incasso da 558 sale per il film che vede il ritorno di Luì e Sofì alle prese con una nuova giocosa avventura.

Debutta in quarta posizione Matrix Resurrections, che incassa 775.000 euro in 470 sale. Il film con Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, costato 190 milioni di dollari, ha appena superato i 100 milioni di incassi globali. Qui la nostra recensione di Matrix Resurrections.

Quinto House of Gucci di Ridley Scott, che incassa altri 506.000 euro arrivando a 4 milioni complessivi. Come rivela la nostra recensione di House of Gucci, al centro della storia troviamo Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione. Gucci, che aveva due figlie nate dal matrimonio con la Reggiani, lasciò sua moglie per un'altra donna. Reggiani, che i media soprannominarono "Vedova Nera", subì un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, situazione che fu indicata dai membri della sua famiglia come la causa delle sue azioni criminali.