Kinds of Kindness vietato ai minori per 'contenuti violenti, sesso esplicito, nudità e volgarità'

Il concorso di Cannes 2024 si profila sempre più piccante. A una settimana dall'inizio della kermesse arriva la valutazione dell'MPAA per Kinds of Kindness, nuova collaborazione tra Emma Stone e il regista Yorgos Lanthimos. Prevedibilmente il film ha ottenuto il Rating R (divieto ai minori di 17 anni non accompagnati) per "contenuti violenti e disturbanti, sesso esplicito, nudità e volgarità".

Dopo il successo di Povere Creature!, era prevedibile che Yorgos Lanthimos alzasse ancora l'asticella della provocazione con una pellicola antologica altamente disturbante interpretata da un manipolo di star. Nel cast, oltre a Emma Stone, troviamo Jesse Plemons, William Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

Di cosa parla Kinds of Kindness

Scritto a quattro mani da Yorgos Lanthimos con Efthimis Filippou, Kinds of Kindness viene descritto come "una favola in tre parti che segue un uomo senza scelta mentre cerca di prendere il controllo della propria vita, un agente di polizia si è allarmato perché la moglie, scomparsa in mare, è tornata e sembra essere un'altra persona, e una donna determinata a trovare una persona specifica con un'abilità speciale, destinata a diventare una leader spirituale miracolosa".

Secondo Vanity Fair, Kinds of Kindness è descritto come "ostile e aggressivo come i primi lavori di Yogos Lanthimos". La durata ufficiale sarebbe di due ore e 44 minuti.

Dopo il passaggio a Cannes in concorso, Kinds of Kindness uscirà nei cinema italiani il 6 giugno.