Spider-Man 4, James Wan pronto a dirigere il film per i Marvel Studios, ci sarà anche Black Cat?

Mentre la Sony Pictures e i Marvel Studios continuano la ricerca di un regista che sostituisca Jon Watts in Spider-Man 4, un nuovo rumor sostiene che entrambi gli studios potrebbero essere d'accordo su un regista che prenda il timone dell'attesissimo sequel di No Way Home.

Secondo lo scooper MyTimeToShineHello, James Wan è uno dei registi in lizza per dirigere il film. Non è chiaro se questo significhi che abbia effettivamente discusso con gli studios per salire a bordo del progetto.

In precedenza erano stati fatti anche il nome di Justin Lin, celebre per il suo lavoro nella saga di Fast & Furious, ma anche quello di Sam Raimi era apparso a un certo punto come possibile candidato alla regia.

Wan ha già diretto film come The Conjuring, Malignant, Insidious ed entrambi i film di Aquaman per il defunto DCEU della Warner Bros.

Arriva Black Cat?

Lo scooper sostiene inoltre che Felicia Hardy, alias Gatta Nera, farà il suo debutto nel film.

Felicity Jones aveva interpretato il personaggio nei film di The Amazing Spider-Man, ma non ha mai vestito i panni del suo alter ego in costume. Anne Hathaway - che ha interpretato Catwoman in Il cavaliere oscuro - Il ritorno - era pronta a debuttare nei panni di una versione precedente del personaggio nel quarto film di Sam Raimi sull'Uomo Ragno, prima che venisse cancellato dalla Sony.

A parte le indiscrezioni, sappiamo ancora molto poco su come si stia delineando Spider-Man 4. Pare che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, abbiano avuto delle divergenze per quanto riguarda la trama generale, con quest'ultimo che spera di ridimensionare gli elementi del Multiverso per una storia più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.