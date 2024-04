Spider-Man 4: Sam Raimi e le altre scelte di Marvel per dirigere il sequel

Sam Raimi sarebbe in lizza per tornare a occuparsi del nuovo lungometraggio su Spider-Man in arrivo, ma non è il solo nome in lizza.

Anche se siamo ben lontani dall'avere conferme ufficiali da parte di Marvel, continuano a rincorrersi le voci su un possibile sviluppo di Spider-Man 4. Sony/Marvel devono ancora fare un annuncio ufficiale, ma secondo World of Reel la nuova avventura interpretata da Tom Holland potrebbe presto avere il suo regista.

Il primo nome sul piatto della bilancia sarebbe quello di Sam Raimi, autore della trilogia originale sull'Uomo Ragno che ha rinnovato il genere supereroi. Il suo, però, non è l'unico nome nel mix dei rumor visto che in lizza vi sarebbero anche gli autori di Dungeons & Dragons John Francis Daley e Jonathan Goldstein e il veterano della Marvel Jon Favreau.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Alcuni fan speravano che Raimi tornasse per dirigere il seguito del suo Spider-Man 3 con Tobey Maguire, quindi se il suo ingaggio verrà confermato sarà interessante verificare le reazioni dei fan.

Nella lista dei papabili cineasti in grado di prendere il posto di Jon Watts vi erano inizialmente anche Justin Lin e Drew Goddard, ma da allora hanno entrambi preso parte ad altri progetti.

Spider-Man 4: Peter Parker avrà un ruolo di secondo piano nel film [RUMOR]

Di cosa parlerà Spider-Man 4?

Si vocifera che Tom Rothman di Sony e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige abbiano avuto alcuni disaccordi riguardo alla trama, visto che Feige sperava di ridimensionare gli elementi del Multiverso per proporre una storia su scala ridotta. Pare che Rothman preferirebbe, invece, trarre vantaggio dal successo di Spider-Man: No Way Home riportando in scena i Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Tom Holland, ovviamente, farà ritorno nei panni dello Spider-Man dell'MCU, ma appare chiaro che il ruolo comincia a stargli stretto e questa potrebbe essere davvero l'ultima volta.

Gli sceneggiatori di No Way Home Chris McKenna ed Erik Sommers stanno attualmente lavorando alla sceneggiatura di Spider-Man 4, ma non sappiamo ancora quale dei temibili nemici dovrà affrontare stavolta il celebre eroe e in quale contesto. Secondo un recente rumor, il sequel in arrivo potrebbe mostrare un villain che non abbiamo ancora visto in live-action.