King Richard, le sorelle Williams hanno voluto vedere prima il film, Will Smith: 'Le mie due ore peggiori'

Will Smith è stato ospite al The Graham Norton Show e ha descritto la complicata esperienza vissuta prima dell'uscita del film Una famiglia vincente - King Richard, che racconta le vicende del padre e allenatore delle campionesse di tennis Serena e Venus Williams e del suo rapporto con le figlie.

Smith ha prodotto il film e ha interpretato il protagonista, Richard Williams. L'attore premio Oscar ha raccontato che le sorelle Williams avevano accettato di partecipare al progetto come produttrici esecutive ma con la pretesa di vedere prima il girato prima di aggiungere il proprio nome. In base a quanto dichiarato da Will Smith, la proiezione per le sorelle Williams sono state le due ore peggiori vissute dall'attore in tutta la sua vita. Per fortuna, il responso è stato positivo:"Piangevano copiosamente e lo hanno amato".

Una famiglia vincente - King Richard: Saniyya Sidney con Demi Singleton in una scena

Seconda esperienza

Un'esperienza che Smith visse anche in passato, come ha raccontato lui stesso in riferimento al film Ali di Michael Mann, che gli valse la prima candidatura all'Oscar:"Avevo fatto l'errore di guardare Alì per la prima volta seduto dietro Muhammad Alì e a metà film lui si girò verso sua moglie e disse 'Ero così pazzo?'".

Una famiglia vincente - King Richard, diretto da Reinaldo Marcus Green, racconta il percorso di Richard Williams (Will Smith), impegnato a lanciare le carriere tennistiche professionali delle sue due giovani figlie nella loro casa di Compton, in California, mostrando come il successo delle sorelle Williams abbia contribuito a cambiare il gioco del tennis:"È stata un'opportunità incredibile immergersi nella vita di questa famiglia e passare il tempo a scoprire la loro straordinaria storia. [Richard] aveva previsto che Venus e Serena sarebbero diventate le tenniste numero 1 e numero 2 al mondo due anni prima che nascessero! Scrisse un piano da 78 pagine. Era una profezia davvero folle e così difficile da comprendere".

Nel cast del film anche Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van Peebles, Ron Silver e Jeffrey Wright. Una famiglia vincente - King Richard è in programmazione stasera, mercoledì 8 maggio, su Canale 5 alle ore 21.20.