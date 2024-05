Dwayne Johnson, i Marvel Studios lo vogliono disperatamente nel ruolo di un celebre villain [RUMOR]

Dopo aver interpretato Black Adam, che probabilmente non rivedremo, The Rock potrebbe essere pronto al salto nel MCU

Dwayne Johnson ha debuttato nel mondo dei cinecomic nel 2022 con Black Adam, film del DCEU che probabilmente non avrà alcun seguito vista la chiusura di quell'universo condiviso a favore del nuovo DC Universe di James Gunn. Tuttavia, potrebbe aver già trovato un ruolo in casa Marvel.

Stando al noto scooper MyTimeToShineHello, l'ex-wrestler e campione del box-office americano sarebbe corteggiato in questo periodo dai Marvel Studios per il ruolo di un celebre villain già apparso in precedenza sul grande schermo ma non all'interno del Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare, The Rock è nel mirino dei Marvel Studios per interpretare En Sabah Nur, alias Apocalisse. Teoricamente, il personaggio potrebbe esordire nell'atteso reboot degli X-Men, anche se è potrebbe interpretare una variante del villain in uno dei prossimi film degli Avengers, visto che si vocifera della partecipazione di molti degli X-Men originali. Il personaggio era apparso in precedenza proprio nel franchise degli X-Men della Fox, interpretato da Oscar Isaac nel film X-Men: Apocalisse.

Dal punto di vista fisico, Johnson ha sicuramente l'aspetto giusto e potrebbe interpretare un Apocalisse convincente in modo da non dover ricorrere troppo alla motion capture in stile Thanos. È anche una grande star che ha un disperato bisogno di tornare ai vertici del box-office.

The Rock ha bisogno di un successo

Inoltre, si pensa che il ritorno di The Rock alla WWE faccia parte di un piano per mantenerlo sulla cresta dell'onda dopo una serie di flop di rilievo (tra cui Black Adam, la cancellazione di Young Rock e le difficoltà della XFL). Ormai cinquantenne, Johnson sembra desideroso di evitare il destino di altre star d'azione che sono passate dalla A-List a film finiti direttamente sul mercato home video (anche se non sembra affatto il suo caso).

Oltre al ritorno nella WWE, Dwayne Johnson sarà il protagonista in The Smashing Machine prodotto da A24 e ha messo da parte le divergenze con Vin Diesel per tornare nel franchise di Fast & Furious. Un ritorno con un film del MCU ha senso, anche se significherà non avere lo stesso livello di controllo creativo avuto per Black Adam.