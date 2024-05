The Flintstones: John Goodman ha implorato Steven Spielberg di escluderlo dal sequel dell''odioso' film

Il regista Brian Levant ha rivelato che John Goodman ha implorato Steven Spielberg di evitare di coinvolgerlo nel sequel del "disastroso" adattamento live-action The Flintstones del 1994. Con Goodman al fianco di Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnell, Kyle MacLachlan e Halle Berry, il film ha proposto una versione in carne e ossa della classica sitcom animata di Hanna-Barbera degli anni '60 incentrata sulla vita di una famiglia dell'età della pietra.

Halle Berry in The Flintstones con Kyle MacLachlan

Brian Levant ha fatto passare trent'anni prima di rivelare a Total Film che una star ha odiato talmente il film da implorare di non farne un sequel. Dopo aver avuto un'esperienza traumatica durante le riprese, John Goodman ha parlato con Steven Spielberg, produttore del film, per prendere le distanze dal sequel. Ecco le parole del regista:

"Volevano fare con I Flintstones la stessa cosa che avevano fatto con Ritorno al futuro e girare due sequel back-to-back. Goodman prese un appuntamento con Spielberg e disse: 'Per favore, non farmi fare altre cose del genere'".

John Goodman ha perso 90 chili, irriconoscibile [VIDEO]

Perché John Goodman ha odiato The Flintstones?

Nonostante fosse stato la prima scelta di Steven Spielberg per il ruolo di Fred Flintstone, John Goodman non voleva essere associato a un personaggio che non gli piaceva per il resto della sua carriera. Tuttavia, si è sentito sotto pressione Spielberg ha rivelato la sua intenzione di ingaggiarlo durante una lettura del copione di Always del 1989. Il divo ha rivelato in seguito di aver avuto accese discussioni con Spielberg prima delle riprese. Goodman e tutti i membri del cast originale di The Flintstones - tranne uno - avrebbero rifiutato di tornare in un eventuale sequel del franchise.

Nonostante l'avversione di John Goodman, The Flintstones si è rivelato un successo al botteghino spingendo a realizzare il sequel, I Flintstones in Viva Rock Vegas, uscito nel 2000. Nel film, Mark Addy e Stephen Baldwin hanno interpretato versioni più giovani di Fred e Barney mentre cercavano l'amore ed evitavano l'alieno The Great Gazoo (Alan Cumming) tra le luci brillanti di Rock Vegas. A differenza del precedente capitolo, il film ha fatto flop incassando meno di 60 milioni, 35 dei quali solo negli USA, sancendo la morte del franchise cinematografico.