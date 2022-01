Me contro Te sul matrimonio insieme ai fan, il quarto film e il futuro: "Ci penseremo"

A ridosso dell'uscita di Me contro Te - Persi nel tempo, Luì e Sofì hanno parlato di quarto film e di un matrimonio in compagnia dei fan.

Me contro Te - Persi nel Tempo è attualmente in sala ed è pronto a infrangere qualsiasi record. Nel corso di un'intervista con Vanity Fair, i Me contro Te, ovvero Luì e Sofì hanno parlato di un ipotetico quarto film e del matrimonio in compagnia dei fan!

Attualmente in tutte le sale con Me Contro Te Il Film - Persi Nel Tempo, Luì e Sofì hanno già iniziato a pensare a un ipotetico quarto film. I due hanno dichiarato: "Non abbiamo scritto ancora nulla, ci penseremo. Il nostro sogno è continuare a raccontare storie per il cinema e sorprendere i nostri fan. Vogliamo che al cinema vivano un'esperienza unica e che sia differente rispetto ai video su YouTube".

Per quanto riguarda il matrimonio e l'"insana" idea di celebrarlo in compagnia dei fan, Sofì ha raccontato: "È complicato con le regole del Covid, ci penseremo nei prossimi anni. Di sicuro lo festeggeremo in Sicilia e stiamo studiando il modo di far partecipare i fan".

Infine, relativamente all'ipotesi di un approdo in TV, i Me contro Te hanno rivelato: "Abbiamo ricevuto tante proposte, ma scegliamo ciò ci sembra più adatto a noi. Non è detto che non non faremo niente in televisione, aspettiamo la proposta giusta. Facciamo quello che ci piace, non abbiamo obblighi con nessuno".