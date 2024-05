In a Violent Nature: pubblico traumatizzato durante la proiezione, c'è chi ha vomitato in sala

E se un horror fosse raccontato dal punto di vista del killer? Questa la premessa di In a Violent Nature, che a quanto pare sembrerebbe aver sconvolto il pubblico presente alla proiezione durante il Chicago Critics Film Fest.

Lo slasher dell'esordiente Chris Nash è incentrato sul serial killer non-morto Johnny (Ry Barrett) che cerca nuove vittime nei boschi. La follia omicida è stimolata dalla rimozione di un medaglione da una torre antincendio crollata nel bosco che imprigiona il cadavere in decomposizione di Johnny, uno spirito in cerca di vendetta dopo un orribile crimine di 60 anni fa.

Il corpo di Johnny viene resuscitato ed egli è deciso a recuperare il gioiello da un gruppo di adolescenti in vacanza. L'unico modo per farlo? Massacrandoli metodicamente uno per uno.

La reazione del pubblico

Stando ad alcuni report pubblicati poche ore fa, e che testimoniano quanto accaduto nel corso della proiezione del film, il pubblico sarebbe rimasto particolarmente traumatizzato da un uccisione presente nel film - a quanto pare graficamente esplicita. Addirittura, un membro dell'audience sarebbe arrivato a vomitare in sala durante la suddetta scena.

Andrea Pavlovic, Cameron Love, Reece Presley, Liam Leone, Charlotte Creaghan, Lea Rose Sebastianis, Sam Roulston, Alexander Oliver e Lauren Taylor formano il cast. In a Violent Nature è prodotto da Peter Kuplowsky e Shannon Hanmer.

I prossimi horror in arrivo

Per gli amanti dell'horror, il 2024 offrirà una serie di uscite che vanno dal cruento al raccapricciante, e molte di queste sono opera di registi esordienti come Nash. Caitlin Cronenberg, figlia di David Cronenberg e sorella di Brandon, esordirà alla regia con Humane, un'altra distribuzione Shudder.

Trap: Josh Hartnett nel trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan

La figlia di M. Night Shyamalan, Ishana Night Shymalan, sta dirigendo un adattamento del thriller di A.M. Shine The Watchers - Loro ti guardano, di cui abbiamo già visto il primo trailer.