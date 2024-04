Spider-Man 4, Tom Holland: 'Tutti vogliono che venga realizzato'

Tom Holland è tornato a parlare della possibilità che venga realizzato Spider-Man 4, ribadendo che sarebbe interessato a riprendere l'iconico ruolo di Peter Parker.

Attualmente, tuttavia, gli sceneggiatori non sembra abbiano trovato la storia giusta per proseguire le avventure del giovane eroe.

Le dichiarazioni del protagonista

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

Rispondendo a una domanda di Deadline sull'eventuale produzione di Spider-Man 4, Tom Holland ha ammesso: "La risposta semplice è che vorrò sempre girare altri film di Spider-Man. Devo la mia vita e la mia carriera a Spider-Man. Quindi la risposta semplice è sì. Vorrò sempre farne altri".

L'attuale situazione, tuttavia, è complicata: "Abbiamo le persone migliori del settore che stanno lavorando su quella che potrebbe essere la storia. Ma, fino a quando non l'avranno trovata, dobbiamo proteggere il lavoro fatto. Il terzo film è stato così speciale, per molti aspetti, che dobbiamo assicurarci sia la cosa giusta".

I fan dell'Uomo Ragno, tuttavia, potrebbero essere felici nel sapere che Holland, per la prima volta, è coinvolto dal punto di vista creativo fin dalle prime fasi di sviluppo.

L'attore ha sottolineato che sta osservando quanto sta accadendo e imparando, trattandosi di una fase molto divertente per lui. La giovane star ha alimentato nuovamente le speranze dei fan, ribadendo: "Tutti vogliono che venga realizzato. Ma vogliamo assicurarci che non si stiano rifacendo le stesse cose".

Il ritorno dell'eroe

Il terzo film, Spider-Man: No Way Home, in cui ha interpretato Peter Parker accanto a Zendaya, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Benedict Cumberbatch, ha debuttato con ben 260 milioni di dollari incassati nel primo weekend di presenza nelle sale, raggiungendo il secondo gradino nella classifica dei migliori debutti nelle sale americane.

Online, parlando del possibile sequel, si sostiene che Tom Rothman di Sony e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige abbiano avuto alcuni disaccordi riguardo alla trama, visto che Feige sperava di ridimensionare gli elementi del Multiverso per proporre una storia su scala ridotta. Il responsabile dello studio preferirebbe, invece, trarre vantaggio dal successo di Spider-Man: No Way Home riportando in scena i Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire se verrà realizzato il sequel e quali personaggi dei film Marvel saranno coinvolti nella storia.