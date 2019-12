Pinocchio vola in testa al box office italiano e sfiora i 10 milioni di euro

Pinocchio: la prima immagine di Federico Ielapi

Dopo un debutto positivo, il Pinocchio di Matteo Garrone vola in vetta alla classifica del box office italiano natalizio sfiorando i 10 milioni di euro totali. Oltre 5 milioni di euro di incasso nel weekend per la favola di Garrone che torna a raccontare dell'anziano falegname Geppetto (Roberto Benigni) il quale decide di fabbricare un burattino di legno e crescerlo, una volta accortosi che in lui c'è vita, come fosse un figlio. Pinocchio, però,(interpretato dal piccolo Federico Ielapi) si rivela un'impresa difficilissima per il povero falegname che fatica a stargli dietro: ingenuo e scansafatiche, tra brutti ceffi e brutti incontri, il burattino dovrà imparare a sue spese la fatica di crescere e di farsi, finalmente, bambino in carne e ossa. Qui la nostra recensione di Pinocchio.

Ottimo debutto anche per Jumanji - The Next Level, il sequel della saga action giocosa apre incassando quasi 6 milioni di euro (5 dei quali nel weekend) da 587 sale, con una media per sala di 8.424 euro. Come mette in luce la nostra recensione di Jumanji - The Next Level, il film rivede protagonista la gang del primo film (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gill), ma stavolta il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in Jumanji. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato.

Il primo Natale, la nuova commedia natalizia con Ficarra e Picone, è stabile al terzo posto e incassa altri 4,5 milioni di euro che la portano a un totale di oltre 12,4 milioni di euro. Qui trovate la recensione de Il primo Natale, uno dei film più attesi di Natale 2019 che riporta gli spettatori nel passato, fino all'anno 0 e a quel primo, vero, Natale.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker scende al quarto posto e incassa altri 3,3 milioni di euro che lo portano a un totale di 10,4 milioni. Potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

In discesa il film di Ferzan Ozpetek, La Dea Fortuna, che torna a trattare i temi che stanno a cuore al regista di origine turca. Un incasso di 2,4 milioni porta a 4,6 milioni totali il film di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de La Dea Fortuna.