Jack Black pensa al ritiro: Jumanji - The Next Level potrebbe essere il suo ultimo film

L'attore Jack Black ha svelato che potrebbe smettere di recitare e Jumanji - The Next Level potrebbe diventare il suo ultimo film.

Jack Black ha rivelato in una nuova intervista che sta pensando al ritiro dal mondo dello spettacolo e Jumanji - The Next Level potrebbe quindi essere il suo ultimo film.

L'attore, come riporta il sito Balance, ha spiegato le sue intenzioni: "Forse un altro film. Sto apprezzando l'idea di ritirarmi presto... Lo sto dicendo da molto tempo che questo sarà il mio ultimo film".

Jack Black ha però lasciato qualche speranza ai suoi fan che vorrebbero vederlo sul grande schermo in altri lungometraggi dopo Jumanji - The Next Level: "Non posso dire realmente quale sarà il mio prossimo progetto perché è troppo presto, porta sfortuna. Ho ancora qualche asso nella manica, ma non troppi. Penso di concludere la mia carriera piuttosto presto. Andarmene cavalcando al tramonto".

Ad alimentare la sua voglia di smettere di recitare sono i periodi trascorsi lontano dalla sua famiglia, quindi non esclude l'idea di lavorare a qualche serie tv a Los Angeles. Jack ha sottolineato: "Vedremo. Non sono una persona che fa progetti a lungo termine. Non pianifico quello che mi aspetta. Affronto la situazione giorno dopo giorno. E se qualcosa accadrà, ovviamente se Quentin Tarantino venisse a bussare alla mia porta, allora girerei un altro film... Forse mi comporterò come Tarantino e dirò 'Ragazzi, ho fatto 99 film. Ne farò un altro. Me ne andrò quando sono al meglio!".