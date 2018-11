Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 10 novembre 2018

Marica Lancellotti

Se avete voglia di passare un sabato d'autunno a casa, in poltrona, oggi e stasera in tv c'è proprio quello che fa per voi. Per chi ama i grandi classici: si comincia dal primo pomeriggio con Quo Vadis e di prosegue fino alla sera dove ad attendere ci sono le 4 ore di C'era una volta in America. Avete paura di perdere, così, le prime serate di Rai Uno e Canale 5 con Portobello e Tu sì que vales? Allora fareste meglio a fare un po' di zapping in seconda serata: troverete anche De Palma e Scarlett Johansson con Black Dahlia.

Quo Vadis?, ore 15.24, Iris

Quo Vadis, in onda oggi pomeriggio alle 15.24 su Iris, ovvero il console Marco Vinicio che ritorna a Roma dalla Gallia. In casa di un console romano, conosce Licia, fanciulla tenuta lì in ostaggio, e se ne innamora. Vinicio ottiene dall'imperatore Nerone che venga affidata a lui; ma mentre viene condotta alla sua casa, Licia viene rapita... Il più celebre adattamento del romanzo di Sienkiewicz, diretto da Mervyn Le Roy, detiene un curioso primato: ben 32.000 costumi utilizzati, mai nessun film ha fatto di più.

61° Zecchino d'oro, ore 16.40, Rai Uno

Prende il via oggi il Festival Internazionale della Canzone del Bambino, alle 16.40 su Rai Uno, meglio conosciuto come lo Zecchino d'oro. Alla conduzione della 61a edizione Francesca Fialdini, Gigi e Ross e Cristina D'Avena.

Rugantino, ore 19.15, Rai Movie

Rugantino, in onda oggi alle 19.15 su Rai Movie, altri non è che un giovane sbruffone di Trastevere, innamorato di Rosetta. Lui scommette con tre amici che la conquisterà, nonostante lei sia sposata con il geloso Gnecco. Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori portano sul grande schermo il musical di Garinei e Giovannini. Per il molleggiato si tratta del più grande successo commerciale al cinema, nonostante quel suo accento romano "un po' così".

Garfield - Il film, ore 19.30, Italia 1

Garfield- Il film, in onda oggi alle 19.30 su Italia 1, è un episodio della vita del rosso gattone dei fumetti. Cosa fa Garfield nelle sue giornate? Mangia, dorme e nulla di più. Ma dal momento in cui il suo padrone, Jon Arbuckle, porta a casa un cagnolino di nome Odie, le cose cominciano a cambiare... Primo live action tratto dai fumetti creati da Jim Davis nel 1978, in italiano il felino più pigro che c'è parla con la voce di Fiorello.

Portobello, ore 20.35, Rai Uno

Torna Portobello, stasera dalle 20.35 su Rai Uno, il varietà condotto da Antonella Clerici insieme a Carlotta Mantovan e Paolo Conticini, remake dell'omonimo programma condotto da Enzo Tortora dal 1977 al 1983. Ospiti della serata: Amadeus e Luciana Littizzetto.

C'era una volta in America, ore 21.00, Sky Cinema Classics

C'era una volta in America, in onda stasera alle 21.00 su Sky Cinema Classics, è stato l'ultimo film dirtto dal maestro del western Sergio Leone. Una piccola banda di ragazzini scorrazza per il quartiere ebraico di New York negli anni '20.. Li capeggiano Max e Noodles, la strada è il loro regno per scippi, piccoli furti, ricatti al poliziotto di zona. Ma i ragazzi crescono, e l'epoca del proibizionismo incalza... Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Jennifer Connelly: sono questi alcuni dei nomi che danno vita e volto ai protagonisti di questo capolavoro senza tempo. E poi le musiche di Ennio Morricone, la fotografia di Tonino Delli Colli. Un piccolo avvertimento: si tratta della versione originale estesa, vale a dire circa 4 ore!

Lo Hobbit: un viaggio inaspettato, ore 21.00, Sky Cinema Max

In onda stasera alle 21.00 su Sky Cinema Max, Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato è la prima parte del viaggio del giovane hobbit Bilbo Baggins (Martin Freeman), coinvolto in un'epica ricerca per reclamare il Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio (Ian McKellen), Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin, Orchi e implacabili Wargs. La loro meta sono le aride Montagne Nebbiose, ma prima dovranno sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra una creatura che gli cambierà la vita per sempre... Gollum. Primo capitolo della trilogia de Lo Hobbit, prequel de Il signore degli anelli, diretto da Peter Jackson e scritto dallo stesso insieme a Guillermo del Toro.

Tu sì que vales, ore 21.10, Canale 5

Se vi piacciono i talent non perdete Tu sì que vales, in onda stasera alle 21.10 su Canale 5, arrivato alla quinta edizione, ancora condotta da Belen Rodriguez. Si balla, si canta e non solo, ma solo uno alla fine trionferà con il bottino di 100.000 € in mano.

Harry Potter e la Pietra Filosofale, ore 21.15, Premium Cinema Energy

Harry Potter e la pietra filosofale, in onda stasera alle 21.15 su Premium Cinema Energy, è il primo film della celebre saga ispirata al personaggio di J.K. Rowling. Harry Potter è un ragazzino di quasi 11 anni che ha vissuto per tutta la vita nel sottoscala degli zii. Alla vigilia del suo compleanno comincia a ricevere strane lettere... Grazie al gigante Hagrid, Harry scoprirà di essere figlio di maghi, morti in uno scontro con un Voldemort, ma per imparare a utlizzare i poteri ereditati dovrà studiare sodo, alla scuola di Hogwarts. Nel 2001 Chris Columbus porta sullo schermo per la prima volta il celebre maghetto occhialuto, interpretato da un piccolo Daniel Radcliffe. Il film è accusato di essere un po' troppo fedele al libro, con qualche caduta di ritmo, ma è un tale successo da convincere la Warner a farne un primo sequel, poi un altro, poi un altro... fino ad arrivare a sette. E poi decidere di realizzare degli spin-off (a proposito: ecco la nostra recensione di Animali fantastici - I crimini di Grindelwald).

Il maratoneta, ore 21.10, Paramount Channel

Il maratoneta di John Schlesinger, in onda stasera alle 21.10 su Paramount Channel, è la storia di Thomas Babe Levy, giovane ebreo newyorkese, studente universitario e atleta. La sua vita scorre tranquilla fino al giorno in cui suo fratello Doc, venuto a fargli visita, gli muore fra le braccia ucciso da un'organizzazione malavitosa. Un classico da non perdere, fosse anche soltanto per vedere Dustin Hoffman e Laurence Olivier inscenare insieme quella fobia da complotto tanto cara agli anni '70.

L'amore è eterno finchè dura, ore 21.15, Premium Cinema Comedy

L'amore è eterno finchè dura, in onda alle 21.15 su Premium Cinema Comedy, è una commedia del 2004 diretta e interpretata da Carlo Verdone. Gilberto partecipa ad uno speed date. Quando la moglie Tiziana (Laura Morante) lo viene a sapere lo caccia di casa. Gilberto trova un primo rifugio a casa di Andrea, il suo socio d'affari, che si è appena fidanzato con Carlotta (Stefania Rocca).

Strange Days, ore 2.35, Rai 4

Strange Days, in onda stanotte alle 2.35 su Rai 4, è un thriller di fantascienza ambientato in un 1999 alternativo. Lo Squid è una nuova droga che permette di rivivere per alcuni minuti tutte le sensazioni registrate da coloro che indossano una determinata apparecchiatura. Lenny è un ex poliziotto, distrutto da un vecchio amore non più corrisposto e ormai costretto a spacciare lo Squid per vivere. Quando mancano 48 ore all'inizio del nuovo millennio, Lenny riceve una "clip" diversa da quelle solitamente vendute ai clienti: è la registrazione di un omicidio. Kathryn Bigelow dirige quello che che l'ex marito James Cameron ha scritto e prodotto. Un cast eccellente (Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis...), arricchito dalla presenza curiosa degli Skunk Anansie che suonano Selling Jesus per le strade di Los Angeles.

Black Dahlia, ore 3.00, Rai Uno

Black Dahlia di Brian De Palma, in onda stanotte alle 3.00 su Rai Uno, esattamente come il romanzo di James Ellroy da cui è tratto, racconta di due poliziotti, ex pugili, Lee Blanchard (Aaron Eckhart) e Bucky Bleichert (Josh Hartnett) incaricati di indagare sull' assassinio dell'ambiziosa Betty Ann Short, detta la "Dalia Nera". Blanchard è sempre più preoccupato che il raccapricciante omicidio minacci la sua relazione con Kay (Scarlett Johansson), il suo partner Bleichert si sente sempre più attratto dalla enigmatica Madeleine Linscott (Hilary Swank), figlia di uno degli uomini più importanti della città, che si rivela stranamente legata alla vittima.