Baby Reindeer, Richard Osman: 'Tutti nell'industria conoscono il nome di chi ha abusato di Richard Gadd'

Lo scrittore Richard Osman sostiene che tutti nell'industria conoscano chi ha abusato di Richard Gadd, autore e protagonista della serie Netflix Baby Reindeer. Osman ne ha parlato all'interno del suo podcast The Rest Is Entertainment.

Baby Reindeer: una scena della serie Netflix

L'autore ha raccontato che Gadd è sempre stato molto aperto con le persone dell'industria sul soggetto che lo ha aggredito sessualmente. Richard Gadd è diventato noto nelle ultime settimane per la sua serie semi-autobiografica e basata sul proprio monologo teatrale. Nella serie, Richard Gadd interpreta Donny, un comico che viene perseguitato da una donna di nome Martha (Jessica Gunning) e scopre il suo passato di abusi sessuali da parte di uno sceneggiatore tv.

La storia di Richard Gadd

"Richard Gadd ha fatto lo spettacolo a Edimburgo ed è stato molto aperto con le persone dell'industria su chi fosse quella persona, quindi le persone dell'industria lo sanno" ha dichiarato Osman nel suo podcast. Come per la stalker di Richard Gadd, anche la notizia degli abusi dello sceneggiatore ha condotto ad una folle e assurda caccia all'uomo, che ha generato accuse ingiuste nei confronti di un altro sceneggiatore.

"Nel periodo successivo al successo dello spettacolo, molti spettatori hanno cercato di identificare il colpevole, il che ha portato alcuni ad accusare falsamente un regista e uno sceneggiatore. Ora è stata identificata una persona completamente differente, qualcuno che ha già lavorato con Richard Gadd ma che non è assolutamente l'uomo in questione. Tuttavia, l'attore che hanno scelto per quel ruolo somiglia a questa persona, colui che è stato falsamente accusato. Ed è una cosa così strana. Questo povero tizio ha ricevuto minacce di morte e ha dovuto far circolare una dichiarazione per dire che non è lui. E non è lui assolutamente, le persone dell'industria lo sanno". Richard Gadd ha invitato i fan a smettere la speculazione intorno ai nomi delle persone coinvolte nella vicenda su cui si basano i personaggi dello show.