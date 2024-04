Harry Potter: in arrivo una nuova serie di audiolibri Audible di tutti i romanzi, più di 100 attori coinvolti

Audible ha dato il via a un maxiprogetto, cento attori daranno voce ai sette romanzi di Harry Potter per una serie di audiolibri nuova di zecca.

La saga di Harry Potter sta per avere una serie di audiolibri nuova di zecca. Audible di Amazon e Pottermore Publishing, l'editore digitale globale di Rowling's Wizarding World, co-produrranno una nuovissima serie di audiolibri per le sette storie originali di Harry Potter. L'anteprima dei nuovi audiolibri è prevista per la fine del 2025, con ciascuno dei sette titoli in lingua inglese che verrà distribuito esclusivamente su Audible.

La massiccia operazione coinvolgerà più di 100 attori che "daranno vita a queste storie iconiche come non le avete mai sentite prima". I nuovi audiolibri forniranno "intrattenimento audio coinvolgente attraverso un sound design di alta qualità in Dolby Atmos, colonne sonore straordinarie, una gamma completa di voci dei personaggi e cattura del suono del mondo reale", hanno affermato Audible e Pottermore Publishing.

Harry Potter: in arrivo una nuova serie di audiolibri per Audible

Una saga che non passa mai di moda

A fianco della nuova collana, resterà disponibile per il pubblico anche la serie originale di audiolibri di Harry Potter a voce singola con le voci di Stephen Fry e Jim Dale, pubblicata nel 1999. Da quando sono stati lanciati su Audible nel 2015, gli audiolibri hanno raggiunto 1,4 miliardi di ore di ascolto globali.

Alan Rickman in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Ulteriori dettagli sui nuovi audiolibri di Harry Potter, inclusi contenuti e produzione, date di uscita a livello mondiale, casting vocale e modalità di accesso agli audiolibri, verranno diffusi a breve. Il progetto non è correlato agli otto film della Warner Bros. che raccontano la saga del maghetto occhialuto che sta per arrivare anche sul piccolo schermo grazie a una serie reboot di Harry Potter realizzata per Max.

"Amate in tutto il mondo, le storie di Harry Potter hanno affascinato e incantato i fan di tutte le età per quasi tre decenni", ha affermato il CEO di Audible, Bob Carrigan. "Con milioni e milioni di ascoltatori Audible che divorano Harry Potter a un ritmo sorprendente, siamo entusiasti dell'opportunità di far parte di questo nuovo capitolo, deliziando sia i fan vecchi che nuovi con un'esperienza di ascolto rafforzata che Audible è in grado di creare".

La raccolta completa di audiolibri di Harry Potter di Audible include Le fiabe di Beda il Bardo interpretato da Jude Law, Harry Potter: A History of Magic interpretato da Natalie Dormer, Animali fantastici e dove trovarli interpretato da Eddie Redmayne e Quidditch Through the Ages interpretato da Andrew Lincoln.