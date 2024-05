Gev V, gli autori svelano il destino di Andre dopo la morte di Chance Perdomo

Con un nuovo comunicato ufficiale, gli autori di Gen V, lo spin-off di The Boys, hanno svelato il destino del personaggio di Andre Anderson, interpretato dal compianto Chance Perdomo.

Perdomo è morto a marzo all'età di 27 anni in seguito a un incidente in moto. In una dichiarazione congiunta rilasciata domenica, i produttori di Gen V hanno affermato che non faranno un nuovo casting del ruolo perché "nessuno può sostituire Chance".

"Invece, ci siamo presi il tempo e lo spazio per ridisegnare le trame della seconda stagione, mentre ci prepariamo per l'inizio della produzione a maggio", prosegue il comunicato. "In questa stagione onoreremo Chance e la sua memoria".

Come detto, Perdomo ha interpretato nella prima stagione di Gen V il ruolo di Andre Anderson, uno studente della Godolkin University che sfrutta le capacità di manipolazione magnetica. Nel finale di stagione, Andre - insieme ai compagni Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li (Derek Luh e London Thor) ed Emma Meyer (Lizze Broadway) - era detenuto in una struttura di massima sicurezza dopo il massacro alla God U. Nel frattempo, ieri è uscito il trailer della quarta stagione di The Boys.

Gen V, il cast ricorda Chance Perdomo: "Il suo sorriso era contagioso"

I produttori dello show avevano rilasciato una dichiarazione dopo la notizia della morte dell'attore: "Non riusciamo a capacitarci di questa notizia. Per quelli di noi che lo hanno conosciuto e lavorato con lui, Chance era sempre sorridente, una forza della natura, un interprete di incredibile talento e, soprattutto, una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non sembra avere senso. Siamo molto dispiaciuti per la famiglia di Chance e siamo in lutto per la perdita del nostro amico e collega".