Blade Runner 2099, questa attrice Premio Oscar sarà la protagonista della serie Prime Video

Dopo le indiscrezioni di questa mattina sulla trama, Amazon Prime Video ha finalmente ingaggiato la protagonista di Blade Runner 2099, serie sequel del franchise ambientata cinquant'anni dopo il sequel di Denis Villeneuve.

Lo studio ha ingaggiato Michelle Yeoh nei panni della protagonista della serie anche se non ha specificato in che particolare ruolo apparirà nella serie. Yeoh ha vinto il Premio Oscar come miglior attrice protagonista per Everything Everywhere All at Once.

Michelle Yeoh con il premio Oscar per Everything Everywhere All at Once

Blade Runner 2099, svelata la trama?

Poche ore fa vi avevamo riportato i primi dettagli non confermati sulla trama. Nella Los Angeles del 2099, Cora ha vissuto tutta la sua vita in fuga, un camaleonte costretto ad adottare numerose identità. Per assicurare un futuro stabile al fratello, assume un'ultima identità ed è costretta a collaborare con Olwen, una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita. I due vengono coinvolti in una cospirazione sempre più vasta che rappresenta una minaccia esistenziale per una città che sta lottando per rinascere.

Stando a queste informazioni, Yeoh dovrebbe interpretare il personaggio chiamato Olwen, ovvero il Blade Runner vicino alla fine della sua vita.

I prossimi ruoli di Michelle Yeoh

Dopo averla vista in The Brothers Sun, American Born Chinese e The Witcher: Blood Origin, prossimamente rivedremo l'attrice nel film spin-off Star Trek: Section 31 per Paramount+.

Blade Runner 2099: Amazon ordina lo sviluppo della serie sequel dei film della saga

Ridley Scott ha rivelato per la prima volta che Blade Runner 2099 era in fase di sviluppo nel novembre 2021, con Amazon entrata in gioco nel febbraio 2022. Silka Luisa è showrunner e produttrice esecutiva. Scott sarà produttore esecutivo insieme a David W. Zucker e Clayton Krueger della Scott Free Productions. Non è ancora chiaro quando uscirà la serie, ma presumibilmente non prima del 2025 o 2026.