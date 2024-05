Blade Runner 2099: nuovi dettagli sulla trama, ecco chi è la nuova protagonista

La serie Prime Video dedicata al mondo di Blade Runner e intitolata Blade Runner 2099 sta procedendo con la sua pre-produzione. Recentemente, sono trapelati alcuni dettagli sulla trama, che avrà al centro una nuova protagonista.

Jonathan van Tulleken è stato recentemente confermato come regista della serie limitata. Silka Luisa (Shining Girls) è l'autrice, creatrice e showrunner.

Secondo Deadline, Tullkenen è salito a bordo del progetto in sostituzione di Jeremy Podeswa (Game of Thrones). Il motivo della rinuncia di Podeswa è stato spiegato con dei "conflitti di programmazione" dovuto agli scioperi della WGA e della SAG. Tullkenen ha diretto i primi due episodi dell'acclamata Shogun di FX. Tra gli altri suoi crediti figurano The Changeling, Upload, Trust e Wonderdate.

Blade Runner 2049: Ryan Gosling in una scena d'azione del film

Blade Runner 2099, nuovi dettagli della trama

Lo scooper Daniel Richtman ha ora rivelato i dettagli della trama dello show, la cui produzione dovrebbe iniziare molto presto.

Nella Los Angeles del 2099, Cora ha vissuto tutta la sua vita in fuga, un camaleonte costretto ad adottare numerose identità. Per assicurare un futuro stabile al fratello, assume un'ultima identità ed è costretta a collaborare con Olwen, una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita. I due vengono coinvolti in una cospirazione sempre più vasta che rappresenta una minaccia esistenziale per una città che sta lottando per rinascere.

Blade Runner 2099: trama, cast e data d'uscita, tutto quello che sappiamo sulla serie

Blade Runner 2099 è la stessa serie che Ridley Scott avrebbe dovuto dirigere - ora è indicato solo come produttore esecutivo. Non è stato annunciato alcun casting. E nemmeno una data di uscita. Ci domandiamo quindi cosa stiano aspettando...