Il Paradiso delle signore non va in vacanza: da lunedì 6 maggio al via le repliche su Rai 1

Lunedì 6 maggio - Fine Agosto 1956. Il Paradiso delle Signore è pronto a riaprire, nonostante la reputazione di Pietro Mori sembri ormai compromessa per sempre. Teresa, che nel frattempo è stata promossa a pubblicitaria, accetta la sua proposta di matrimonio. Spetterà proprio a Teresa, insieme a Elsa e Roberto, trovare un'idea per l'evento di apertura del Paradiso.

Martedì 7 maggio - Elsa, Roberto e Teresa organizzano, per l'apertura del Paradiso, un concorso di bellezza tra le Veneri. L'idea viene da Vittorio, ancora innamorato di Teresa. Mori si presenta al funerale di Mandelli per riappacificarsi con Andreina, ma lei vuole solo vendicarsi: dirigerà lei stessa la società. Rose si offre di acquistare le quote di Jacobi che, nel frattempo, viene colto in flagrante dai Carabinieri insieme ad alcuni contrabbandieri di sigarette.