Harry Potter, J.k. Rowling: 'Ecco come ho rivelato ad Alan Rickman il segreto di Severus Piton'

J.K. Rowling ha registrato un'intervista destinata al proprio sito web nella quale risponde alle domande dei fan sul proprio processo di scrittura. Nell'intervista, la scrittrice racconta che Alan Rickman era confuso sulle motivazioni del suo personaggio prima che lei gliele spiegasse.

"Mi chiamò e disse 'Guarda, sto lavorando ad un sacco di cose. Ho davvero bisogno di capire cosa sta combinando Piton. Sono un cattivo totale?'. È stato l'unico a cui ho detto 'Eri innamorato della madre di Harry'. Gli spiegai che era una doppia spia ma che Harry non gli piaceva, che non riusciva a superare la sua viscerale antipatia per questo ragazzo che somiglia esattamente al suo arcinemico. Quindi gli dissi cosa sarebbe successo molto prima che succedesse nei film".

Alan Rickman è Piton, che protegge il trio da un inaspettato pericolo

Il destino di Severus Piton

Alan Rickman è morto nel 2016 e ha interpretato Piton in tutti gli otto film della saga cinematografica. Il suo personaggio è tra coloro che muoiono alla fine e Rowling ha condiviso con i fan l'angoscia di uccidere personaggi che lei stessa ha creato:"Non mi piace ucciderli ma fa parte della vita, no? Uccidere Piton è stato terribile. Ho sempre saputo che sarebbe stato così. Non riuscivo a sopportare di uccidere Lupin e Tonks, è stato così triste. E anche Fred Weasley".

Attualmente, J.K. Rowling è impegnata nella scrittura degli ultimi due libri della serie detective Cormoran Strike. Il successo di Harry Potter l'ha trasformata in una delle autrici di maggior successo al mondo, con vendite che arrivano a 600 milioni di libri. Nella saga cinematografica di Harry Potter, prodotta dal 2001 al 2011, hanno recitato Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter, Rupert Grint nel ruolo di Ron Weasley, Emma Watson nel ruolo di Hermione Granger, Alan Rickman nel ruolo di Severus Piton, Maggie Smith nel ruolo di Minerva McGranitt, Richard Harris e Michael Gambon nel ruolo di Albus Silente, Gary Oldman nel ruolo di Sirius Black e Ralph Fiennes nel ruolo di Lord Voldemort.