Harry Potter: il set LEGO La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa è in sconto su Amazon

Su Amazon in fan di Harry Potter possono trovare, attualmente parlando, il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa in offerta.

L'universo di Harry Potter (da Harry Potter e la pietra filosofale e coi suoi seguiti) ha fatto facilmente breccia nel cuore dei fan grazie alla grande fantasia della sua stessa creatrice e autrice J. K. Rowling, e alla magia creativa impiegata nella costruzione di un mondo iconico e difficile da dimenticare anche a storia terminata. L'amore degli appassionati, ovviamente, non deriva soltanto dalle avventure personali che il maghetto occhialuto si trova a vivere coi suoi amici e compagni di viaggio, ma anche e soprattutto dal contesto a circondarli, rendendo ancora più incredibili i dettagli generali, fino a plasmare un'estetica riconoscibile e memorabile. Le trovate più interessanti, in termini di ambientazione fantasy, sono quindi entrate a far parte dell'immaginario pop mondiale, al punto da diventare iconiche, memorabili e citate anche fuori dalla stessa saga letteraria e cinematografica.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa in offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 61,74€, con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato (74,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere qualche dettaglio aggiuntivo sull'articolo tematico in questione, non avete fare altro che passare dal box qui sotto.

Il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa

Su Amazon il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa viene così introdotto nella sezione "informazioni su questo articolo": "La casa giocattolo ha il tetto rimovibile e apribile per consentire di accedere al suo interno, dove sono presenti la sedia pieghevole di Hagrid, un portaombrelli e un elemento uovo di drago. Sono comprese le minifigure di Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy e Rubeus Hagrid, più i personaggi LEGO del drago Norberto e del cane Thor di Hagrid".

Il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa, inoltre, è composto da 896 mattoncini ed è costruibile attraverso l'app Lego Builder.