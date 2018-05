Infinity, i film e le serie tv in catalogo a maggio

Patrizio Marino

A maggio Infinity aumenta l'offerta di titoli tra cinema e serie tv per una programmazione sempre più ricca che accontenterà tutti.

Cinema:

Sono molti i titoli in arrivo su Infinity Premiere, a partire da Geostorm, in programmazione dal 4 al 10 maggio, il catastrophe movie con protagonista Gerard Butler nei panni di Jack Lawson, uno scienziato a cui viene affidata una rete di satelliti che controlla il clima globale. Cacciato dall'incarico, a causa del suo spirito esuberante e avventuriero, verrà richiamato nell'agenzia per evitare la più grande tempesta climatica globale, il Geostorm, che minaccia la sopravvivenza del genere umano.

Su Infinity Premiere dall'11 al 17 maggio anche Amori che non sanno stare al mondo, film di Francesca Comencini con protagonisti Lucia Mascino e Thomas Trabacchi. Un racconto sentimentale incentrato sulla storia di Claudia e Flavio, una coppia che ha consumato il suo grande amore, anche se lei non accetta questa situazione e continua a sperare che le cose possano cambiare. Ma l'amore muta ed entrambi voltano pagina, lui con una donna più giovane mentre lei, inaspettatamente, comincia a provare interesse verso una sua ex studentessa.

Ritorna disponibile su Infinity Premiere dal 18 al 24 maggio It, la prima spaventosa parte dell'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, diretto nel 2017 da Andres Muschietti. Protagonista, nei panni del demoniaco clown Pennywise, è Bill Skarsgård, fratello minore dell'attore Alexander e figlio del più noto Stellan. Il film è l'horror che ha incassato maggiormente al botteghino nella storia del cinema, con un incasso globale stimato intorno ai 700 milioni di dollari.

Dal 25 al 31 maggio arriva su Infinity Premiere anche Justice League , il film della Warner Bros. che vede per la prima volta riuniti in un unico film i supereroi DC: da Wonder Woman a Batman passando per Flash, Cyborg e Aquaman, che dovranno fare i conti con il mondo dopo la morte di Superman.

Per festeggiare insieme i 20 anni dall'uscita del libro di Harry Potter, dal 1° maggio saranno disponibili su Infinity tutti i film dell'intera saga. Cicatrice a forma di fulmine sulla fronte e spessi occhiali tondi sono il tratto distintivo del mago che ha conquistato i cuori di intere generazioni. Su Infinity saranno disponibili tutti e otto i film della saga, da Harry Potter e la pietra filosofale (2001) a Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l'ordine della Fenice (2007), Harry Potter e Il Principe Mezzosangue (2009), Harry Potter e i doni della morte - parte 1 (2010), Harry Potter e i doni della morte - parte 2 (2011).

In arrivo in catalogo dal 1° maggio anche Effetti Collaterali, il film di Steven Soderbergh con protagonisti Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law e Catherine Zeta-Jones.

Emily (Rooney Mara) cade preda di una brutta depressione, finendo in cura da uno psichiatra dopo un tentativo di suicidio. Per aiutarla a guarire le vengono prescritti dei farmaci, i cui effetti collaterali però sono talmente forti da portare Emily ad accoltellare il marito mentre si trova in uno stato di sonnambulismo. In seguito al gesto le cose si complicheranno ancora di più, nonostante riesca ad ottenere l'infermità mentale date le condizioni in cui si è svolto l'omicidio.

Disponibile su Infinity dal 10 maggio Mothers and Daughters, il film diretto da Paul Duddridge e Nigel Lvey con protagoniste Christina Ricci, Courteney Cox, Sharon Stone, Susan Sarandon e Selma Blair. Al culmine della sua carriera da fotografa Rigby (Selma Blair), trentasettenne single, rimane incinta. Questa gravidanza improvvisa cambierà la sua vita e le permetterà di ricucire il rapporto con sua madre, interrotto da troppo tempo.

Su Infinity arriverà dall'11 maggio anche Se mi lasci non vale il film di Vincenzo Salemme con Carlo Buccirosso, Tosca D'Aquino, Serena Autieri, Carlo Giuffré e Paolo Calabresi. Appena piantati dalle mogli Paolo e Vincenzo fanno subito amicizia e progettano una rocambolesca vendetta per dimenticarsi, una volta per tutte, delle rispettive ex.

Reboot della celebre saga di Terminator sarà disponibile su Infinity dal 28 maggio, Terminator: Genisys. Protagonisti del film Emilia Clarke (Daenerys de Il trono di spade), Jai Courtney, Jason Clarke e Arnold Schwarzenegger. Quando John Connor (Jason Clarke) spedisce Kyle Reese (Jai Courtney) nel 1984 per proteggere sua madre Sara (Emilia Clarke) un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale, trasportando il sergente in una versione diversa del passato rispetto a quella conosciuta nella saga cinematografica di Terminator. Tra improbabili alleati, tra cui il Guardiano (Arnold Schwarzenegger) e nuovi pericolosi nemici, si prospetta un'unica alternativa per i protagonisti: plasmare un nuovo futuro.

Serie TV:

Arriva su Infinity dal 2 maggio Training Day, adattamento televisivo dell'omonimo film diretto da Antoine Fuqua. Ambientata quindici anni dopo gli eventi narrati nel film ha come protagonisti Bill Paxton e Justin Cornwell, che interpretano un veterano detective del dipartimento di polizia di Los Angeles e un idealista e giovane detective alle prime armi. Mentre il più anziano è un cane sciolto a caccia dei più pericolosi criminali della città, l'altro è alla ricerca di vendetta nei confronti di chi ha ucciso suo padre, ed è sotto copertura per indagare sul suo compagno di squadra, e sui suoi metodi non convenzionali utilizzati durante la conduzione delle indagini.

Il 23 maggio sarà disponibile su Infinity anche Powerless con protagonista Vanessa Hudgens nella prima comedy ambientata nell'Universo supereroistico della DC Comic. A Charm City sono stanchi di dover far i conti con i danni collaterali determinati dagli scontri fra supereroi. La protagonista Emily Locke (Vanessa Hudgens), guidando una squadra di persone non dotate di alcun potere speciale, mostrerà al mondo che non occorre avere dei superpoteri per essere un eroe.

Continua inoltre la programmazione, con un episodio a settimana in anteprima esclusiva, dell'undicesima stagione di The Big Bang Theory, dello spin-off della serie, Young Sheldon, e della terza stagione di Ash vs. Evil Dead.