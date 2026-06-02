Outlander: Blood of my Blood, quando esce la seconda stagione

La seconda stagione della serie prequel sui genitori di Jamie e Claire ha una data di uscita. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla conclusione della serie madre e nel World Outlander Day: ecco quando usciranno negli Stati Uniti (e in Italia) i nuovi episodi.

La saga di Outlander si prepara a tornare con un nuovo capitolo dedicato alle origini delle famiglie di Claire e Jamie. Dopo una prima stagione che ha intrecciato amore, destino e viaggi nel tempo, Outlander: Blood of my Blood continuerà a esplorare le storie che hanno preceduto gli eventi della serie principale, riportando al centro passioni impossibili, legami familiari e scelte destinate a lasciare il segno.

In occasione del World Outlander Day è arrivato anche un nuovo teaser, che offre un primo sguardo a ciò che attende i protagonisti nei prossimi episodi. Se il primo capitolo aveva esplorato le storie d'amore dei genitori di Claire e Jamie, la seconda stagione sembra destinata a mettere i protagonisti di fronte a sfide ancora più dure, in un contesto in cui i sentimenti da soli potrebbero non bastare a salvarli. Sullo sfondo tornano le Highlands scozzesi, affascinanti e selvagge, teatro di una vicenda che continua a intrecciare romanticismo, guerra e destino.

Svelata la data di uscita di Outlander: Blood of my Blood 2

Outlander: Blood of my Blood

Stando a quanto comunicato da Starz, la seconda stagione di Outlander: Blood of My Blood uscirà negli Stati Uniti il 18 settembre 2026 - in Italia arriverà su Sky e NOW in un secondo momento - e ripartirà dalle conseguenze del finale della prima.

Henry Beauchamp, interpretato da Jeremy Irvine, e Julia Beauchamp, interpretata da Hermione Corfield, erano stati trascinati in un inaspettato viaggio nel tempo, ritrovandosi perduti e separati nella Scozia del XVIII secolo. Dopo aver affrontato paura, solitudine e disorientamento, i due si erano finalmente ritrovati presso le pietre di Craigh na Dun, il luogo simbolo dell'intera saga.

Il loro desiderio, però, resta quello più semplice e più struggente: tornare alla propria epoca e riabbracciare la piccola Claire. La nuova stagione continuerà a seguire questa linea narrativa, mostrando quanto possa essere fragile ogni speranza quando il tempo stesso diventa un ostacolo.

Di cosa parlerà la seconda stagione

Un'immagine della prima stagione

La sinossi anticipa una Julia profondamente provata, costretta ad affrontare da sola le difficoltà della maternità e l'incertezza del futuro, mentre Henry, lontano dalla donna che ama e dalla vita che desiderava costruire, sarà chiamato a confrontarsi con paure, dubbi e fragilità.

È proprio in questa dimensione emotiva che Blood of my Blood sembra voler affondare le proprie radici. Al di là del fascino dei viaggi nel tempo e delle suggestioni storiche, la serie punta infatti sul costo umano delle separazioni e sul senso di smarrimento di chi vive sospeso tra epoche diverse. Una scelta che richiama l'essenza stessa dell'universo di Outlander, capace di intrecciare avventura e sentimento, grandi eventi e drammi personali, trasformando l'amore in una forza capace di resistere anche alle distanze più impossibili.

L'altra grande coppia al centro della serie, quella formata da Brian Fraser, interpretato da Jamie Roy, ed Ellen MacKenzie, interpretata da Harriet Slater, affronterà una prova altrettanto difficile. La loro relazione proibita, dopo aver sfidato famiglie, regole e convenzioni, sembrava essere riuscita a superare ogni ostacolo. Ma la fuga romantica dei due è stata interrotta da un segnale inequivocabile: l'accensione delle croci infuocate e l'inizio della Rivolta Giacobita del 1715.

Da quel momento, il racconto sentimentale si intreccia con la Storia. Brian ed Ellen, che nella prima stagione avevano scelto l'amore sopra ogni cosa, dovranno ora misurarsi con il peso delle appartenenze. Lui sarà chiamato a combattere per il proprio clan, mentre lei cercherà di ricucire i rapporti con la famiglia.

Nei nuovi episodi, quindi, entrambe le coppie protagoniste dovranno affrontare sfide sempre più complesse, strette tra desideri personali e forze che sfuggono al loro controllo. La Rivolta Giacobita costringerà i clan a schierarsi, trasformando le Highlands in un territorio attraversato da conflitti politici, divisioni familiari e legami messi a dura prova. E, come da tradizione nell'universo creato da Diana Gabaldon, l'amore potrebbe richiedere il sacrificio più difficile: quello della separazione, almeno per avere una possibilità di sopravvivere.