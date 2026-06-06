Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: Can Yaman premiato per Sandokan, Portobello serie dell’anno

Can Yaman è tra i protagonisti dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2026, dove riceve il premio come Miglior Protagonista Internazionale per Sandokan. La cerimonia al Teatro San Carlo di Napoli chiude la sesta edizione del riconoscimento dedicato alla serialità italiana.
Accanto al premio assegnato all'attore, la serata ha incoronato le migliori produzioni dell'anno tra commedie, drama, crime e film tv, confermando la crescita della serialità italiana anche sul mercato internazionale.
Tutti i vincitori dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2026
-
Serie dell'Anno - Portobello (HBO Max)
-
Miglior Serie Commedia - Call My Agent - Italia 3 (Sky)
-
Miglior Serie Crime - Il Mostro (Netflix)
-
Miglior Serie Drama - Prima di noi (Rai)
-
Miglior Serie Dramedy - La Preside (Rai)
-
Miglior Film Tv - Il Falsario (Netflix)
-
Migliore Attrice Protagonista - Carolina Crescentini (Mrs Playmen)
-
Miglior Attore Protagonista - Luca Argentero (Avvocato Ligas)
-
Migliore Attrice Non Protagonista - Benedetta Porcaroli (Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli)
-
Miglior Attore Non Protagonista - Corrado Guzzanti (I delitti del BarLume)
-
Protagonista internazionale - Can Yaman (Sandokan)
-
Protagonisti dell'Anno - Luisa Ranieri, Carlo Verdone (Personaggio dell'Anno), Lino Guanciale (Nastro Speciale)
-
Nastro d'Argento Speciale - Maurizio de Giovanni
-
Nastro d'Argento SIAE - Ilaria Macchia
-
Premio Nuovo Imaie - Lea Gavino (Guerrieri - La regola dell'equilibrio), Romano Reggiani (Mare Fuori 6)
-
Premio Fondazione Claudio Nobis - Carmine Recano (Noi del Rione Sanità)
-
Omaggio alla Soap - Un posto al sole (per i 30 anni), Il Paradiso delle Signore (per i 10 anni)
A conquistare il riconoscimento di Serie dell'Anno è Portobello di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora. Tra i titoli premiati nelle principali categorie figurano Call My Agent - Italia 3 come migliore commedia, Prima di noi, con Matteo Martari e Linda Caridi, come miglior drama, Il Mostro di Stefano Sollima come miglior serie crime.
I Nastri d'Argento Grandi Serie 2026 premiano anche gli interpreti più votati dai giornalisti: Carolina Crescentini (Mrs Playmen) come protagonista, Luca Argentero (Avvocato Ligas) tra i protagonisti maschili, mentre tra i non protagonisti vengono premiati Benedetta Porcaroli (Zvanì - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli) e Corrado Guzzanti (I delitti del BarLume).
Tra i riconoscimenti già annunciati, Luisa Ranieri riceve il Nastro d'Argento per l'interpretazione in La preside, Carlo Verdone è eletto Personaggio dell'anno e Lino Guanciale ottiene un Nastro speciale per la sua carriera nella serialità.
Un premio alla scrittura va a Maurizio de Giovanni, celebrato per il suo contributo alla narrativa e alla serialità televisiva, mentre il Nastro d'Argento SIAE viene assegnato a Ilaria Macchia per il lavoro tra cinema e TV.
Il premio Nuovo Imaie valorizza invece due giovani interpreti: Lea Gavino (Guerrieri - La regola dell'equilibrio) e Romano Reggiani (Mare Fuori 6). La Fondazione Claudio Nobis premia Carmine Recano per Noi del Rione Sanità.
La serata al Teatro San Carlo si chiude con un omaggio alla serialità quotidiana: premiati i 30 anni di Un posto al sole e i 10 anni de Il Paradiso delle Signore, due produzioni simbolo della televisione italiana, celebrate con i rispettivi cast e produttori.