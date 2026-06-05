House of the Dragon 3, la Battaglia del Gullet è costata una cifra enorme

House of the Dragon 3 debutterà in Italia, su Sky, NOW ed HBO Max, il 22 giugno, dopo l'anteprima al Taormina Film Festival (prevista per l'11 giugno). Una stagione attesissima dai fan, non solo perchè arriva a 2 anni di distanza dalla precedente, ma anche perchè si aprirà con la Battaglia del Gullet, uno scontro navale fondamentale, uno degli eventi più noti dell'universo nato dalla fantasia di George R.R. Martin.

Se lo showrunner Ryan Condal aveva già definito quello che aprirà la nuova stagione come "l'episodio televisivo più folle mai realizzato", a gettare benzina sul fuoco è stato Steve Toussaint, l'interprete di Lord Corlys Velaryon, anche noto per i fan il temibile Serpente di mare.

Steve Toussaint racconta la realizzazione della Battaglia del Gullet

House of the Dragon: una scena della serie

Ospite al SXSW di Londra (la prossima settimana sarà anche a Taormina insiema a Harry Collett, Bethany Antonia e Phoebe Campbell), Touissant ha raccontato qualcosa in più su uno dei conflitti navali più imponenti dell'intero universo di Game of Thrones.

"Chi conosce la storia aspettava con ansia questa particolare battaglia navale. Per mia fortuna, il mio personaggio e suo figlio (Alyn di Hull, interpretato da Abubakar Salim, ndr) sono fondamentali per la vicenda". Chi desiderava ancora più hype rispetto a quella che è anche nota come la Battaglia del Condotto, non sarà rimasto scontento dalle dichiarazioni di Steve Toussaint: "Non so quale fosse il budget, ma sono sicuro che sarà stato enorme. Hanno costruito tre navi, due carri armati - uno per liquidi e uno per solidi - e poi ci hanno semplicemente spruzzato addosso un sacco di acqua con i cannoni. Abbiamo tagliato la testa alla gente, loro ci hanno versato addosso il loro sangue, ed è stato il caos".

La battaglia vedrà contrapporsi Verdi e Neri, le fazioni rivali della casata Targaryen capeggiate da Rhaenyra e dal giovane Aemond, con l'appoggio della madre Alycent Hightower, nelle acque dello stretto noto come Gullet. Steve Toussaint, nei panni di Lord Corlys Velaryon, il leggendario Serpente di Mare ed ex Capitano delle Navi, sarà naturalmente una figura centrale nello sviluppo degli eventi.

Un episodio folle e una terza stagione che parte a tutta velocità

Emma D'Arcy in un fotogramma di House of the Dragon 3

Lo showrunner Ryan Condal, ai microfoni di Entertainmet Weekly, ha spiegato che realizzare l'episodio è stato un lavoro lungo e complesso, durato circa quattro anni. Secondo lo showrunner, eliminare questa battaglia avrebbe significato snaturare la storia, paragonando la scelta a "girare Il Signore degli Anelli senza la Battaglia del Fosso di Helm". Condal ha inoltre sottolineato che la produzione ha richiesto draghi, navi e più linee di conflitto simultanee, per rendere credibile l'ampiezza dello scontro. Rivelando poi, durante lo stesso evento londinese che ha ospitato anche Touissante che ci sono voluti 314 giorni di riprese, oltre 25 tonnellate di propano, centinaia di attori coinvolti e una quantità enorme di set fisici.

Anche Emma D'Arcy ha anticipato un avvio di stagione dal ritmo incalzante e ricco di azione, affermando che la storia "parte a tutta velocità" dopo aver accumulato tensioni per le due stagioni precedenti.

L'interprete di Rhaenyra Targaryen ha evidenziato come sia stato complesso ma riuscito il passaggio da un conflitto principalmente familiare e interpersonale a una guerra aperta che coinvolge l'intero regno.

Le dichiarazioni, duqnue, delineano una stagione che punta a un'escalation immediata e spettacolare del conflitto, come il trailer arrivato solo pochi giorni fa ha reso più che mai evidente.