Disney+, cosa guardare in base al vostro segno zodiacale

Non sapete cosa guardare su Disney+? Ci pensano loro a consigliarvi un film o un documentario presente nel loro canale streaming, in base al vostro segno zodiacale e ad alcuni suggerimenti... stellari.

Arrivano i suggerimenti "stellari" di Disney+: ecco cosa guardare in base al vostro segno zodiacale. E per la prima volta potete stare tranquilli che in ogni caso, non rimarrete delusi da questi consigli astrali!

Ariete

Guardians of the Galaxy: Chris Pratt a torso nudo

Disney+ propone per voi la visione dei Guardiani della Galassia. Concorde con quanto ha detto su di voi Paolo Fox per l'oroscopo 2021 dell'Ariete, anche la piattaforma streaming vi dedica questo film perché avete una personalità energica e coraggiosa, sempre alla ricerca della prossima avventura, proprio come uno dei personaggi della saga Marvel. La domanda è: sarete più Star-Lord o Rocket?

Toro

Gli incredibili 2: una scena del film animato

Siete generosi, affidabili e i vostri cari sanno che possono contare su di voi. Ecco perché Disney+ vi dedica la visione de Gli Incredibili 2. Proprio come ha previsto per voi Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per il Toro, avrete bisogno di ritrovare il supereroe dentro di voi.

Gemelli

Aladdin: Will Smith in un momento del film

Chi meglio di un principe dei ladri dal cuore d'oro per rappresentare il vostro segno? Disney+ propone per voi Aladdin ed è concorde con il grande avvenire proposto da Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per i Gemelli, vi augura di essere curiosi, intelligenti, intuitivi e, perché no, liberare il Genio che è "dentro di voi".

Cancro

Cenerentola: Lily James nei panni di Cenerentola con il suo luccicante vestito da ballo in una scena del film

Tenaci, grandi lavoratori ed estremamente dolci e sensibili: chi, se non una delle più celebri principesse Disney, può rappresentarvi al meglio? Disney+ infatti vi consiglia di guardare Cenerentola, perché se Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per il Cancro non ha previsto troppa magia, allora potete sempre cercarvela da soli.

Leone

Il Re Leone: Simba adulto

Troppo scontato? Disney+ vi suggerisce Il re leone, ma non il live action, bensì proprio l'originale. E la scelta non è poi così scontata: siete forti, originali, spiritosi e in grado di suscitare sogni e ispirazione. Se Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per il Leone vede un anno difficile, forse rivedere questo film vi darà l'energia giusta.

Vergine

Locandina di Cosa ti dice il cervello?

Cosa ti dice il cervello? Non è una provocazione, è un consiglio! Disney+ consiglia per voi uno dei suoi programmi più "cerebrali", proprio in base alle vostre migliori qualità: ponderatezza, consapevolezza e professionalità. Dimenticate quello che ha previsto per voi Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per la Vergine: avrete tutto sotto controllo... come sempre!

Bilancia

Chris Evans in una scena del film Captain America: il primo vendicatore

Sarà per il fascino o per le vostre doti diplomatiche? In ogni caso, Disney+ vi propone di guardare Captain America: il primo vendicatore: fate un tuffo nel passato per riscoprire l'energia positiva che vi caratterizza, perché come ha detto Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per la Bilancia, quest'anno voi sarete un grande Capitano.

Scorpione

Il cucciolo Buck in un'immagine del film Il richiamo della foresta 3D

Affrontate ogni sfida con grinta, forse a volte siete un po' "selvaggi", ma sempre molto brillanti: Disney+ vi abbina Il richiamo della foresta e forse vuole suggerire anche lo stesso consiglio di Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per lo Scorpione: evitate di seguire i "vostri istinti".

Sagittario

Un'immagine promo per Cars

"Eleganti come una berlina, scattanti come un go-kart" vi dice qualcosa? Per Disney+, siete come Saetta McQueen di Cars - motori ruggenti: vivaci, allegri e dei fuori classe. Scaldate i motori allora come suggerisce anche Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per il Sagittario.

Capricorno

Disney+ su tablet

Siete così determinati che a volte smarrite la strada e siete stoici come una roccia, ma forse sotto alla roccia, si nasconde un tesoro? Disney+ è convinto che sia così: per questo vi dedica Tutankhamun: Le verità nascoste. Anche Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per il Capricorno suggerisce di perdervi per ritrovarvi. Forse scoprirete (o riscoprirete) qualche gioiello prezioso.

Acquario

The Greatest Showman: una foto di Zac Efron e Zendaya

Quest'anno Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per l'Acquario ha previsto che sarà un anno indimenticabile per voi: quindi Disney+ consiglia The Greatest Showman. Coi riflettori puntati su di voi, forse sarete voi il protagonista di un grande spettacolo.

Pesci

Star Wars: The Clone Wars, la spada laser

La Forza è con voi... letteralmente. Disney+ vi vede come i cavalieri Jedi dello zodiaco e vi consiglia Star Wars: le guerre dei Cloni. Secondo quanto ha riferito Paolo Fox per l'oroscopo 2021 per i Pesci, quest'anno potrete forse scoprire se siete più un Jedi o un Sith.