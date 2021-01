Paolo Fox, oroscopo 2021 Sagittario: "Avrete una primavera brillante"

Secondo Paolo Fox, ci saranno novità interessanti per l'oroscopo 2021 del Sagittario. Nella puntata di Domenica In, l'astrologo ha presentato un anno di cambiamenti, in amore e nel lavoro. Sarà un mese fortunato Aprile.

Paolo Fox ha da poco rivelato l'oroscopo 2021 del Sagittario: per i nativi del segno, sarà un anno molto positivo, secondo l'astrologo. Nonostante sia stato uno tra i segni più provati del 2020, in arrivo numerose novità per i Sagittario, soprattutto in Aprile.

Come anticipato nella puntata dell'ultimo dell'anno de I Fatti vostri, Paolo Fox ha rivelato a Domenica In che i Sagittario quest'anno vedranno la luce alla fine del tunnel: "Giove e Saturno formeranno una buona posizione per voi del Sagittario" - ha confessato Paolo Fox - "Quest'anno avete sofferto particolarmente perché voi siete un segno che ama esplorare, muoversi, viaggiare e conoscere il mondo e quest'anno vi hanno tarpato le ali. Ma ora si riparte: non avete più remore e già da Febbraio vi libererete dei legami che vi hanno fatto sentire ancorati a terra."

"Se desiderate cambiare qualcosa nella vostra vita, vi consiglio di mettervi in gioco da Aprile" - ha continuato l'astrologo - "Infatti potrete sfruttare il transito del Sole che vi regalerà una primavera brillante, a partire da Aprile. Mentre Giugno e Luglio sono i mesi più importanti nell'ambito lavorativo."

"Marzo porterà fortuna a quanti di voi proveranno e sperimenteranno nuovi amori o nuovi progetti, ma per quelli di voi che hanno chiuso il 2020 con alcuni dubbi sul lavoro, vi consiglio di affacciarvi alle novità" - ha concluso Paolo Fox per l'oroscopo 2021 del Sagittario - "Piano piano riuscirete a vedere risultati migliori: Ottobre, Novembre e Dicembre vi regaleranno i momenti migliori di tutto l'anno, con cui vi faranno concludere il 2021 con maggiore serenità per il vostro futuro."