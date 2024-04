Fallout, ecco la trasformazione di Walton Goggins in The Ghoul: 'Cinque ore di trucco al giorno'

Quando Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner hanno iniziato a sviluppare i personaggi di Fallout di Prime Video, sapevano che c'era un attore in particolare che volevano per il ruolo del Ghoul/Cooper Howard: Walton Goggins.

Goggins è stato immediatamente attratto dal progetto per l'opportunità di lavorare con il suo team creativo.

"Prima di tutto è stato merito di Jonathan Nolan. Era una persona che rispettavo e con cui volevo lavorare da molto, molto tempo, a partire da 'Memento'. È uno scrittore e un narratore incredibile", ha dichiarato Goggins a TheWrap. "Geneva è una mia vecchia amica, abbiamo fatto insieme 'Tomb Raider' e la rispetto moltissimo, ed ero anche un fan di Graham da molto tempo".

Fallout: una scena della serie

Chi è Cooper Howard/The Ghoul?

Sebbene l'adattamento di Fallout sia ambientato nello stesso mondo dei giochi, i personaggi e la storia sono completamente originali. La serie non si apre nelle Terre Desolate, ma poco prima dello scoppio delle bombe nucleari, attraverso il punto di vista del personaggio di Goggins prima della sua trasformazione.

Cooper Howard è una popolare star del cinema western la cui moglie lavora per la Vault-Tec. 200 anni dopo, riappare completamente trasformato nei panni di un cacciatore di taglie simile a uno zombie dopo che la guerra nucleare ha rimodellato la Terra, lasciando dietro di sé devastazione, caos e violenza. Nolan ha descritto Howard come la "guida attraverso l'inferno" della serie, paragonandolo al Virgil dei videogiochi.

"Ha la prospettiva unica di aver vissuto prima della caduta e di averla vissuta fino in fondo, il che mi è sembrato un escamotage brillante per catturare il pubblico", ha dichiarato Nolan. "Questa è una delle cose che il gioco non riesce a fare con la stessa facilità della serie, perché è un tratto distintivo della televisione. Man mano che la serie va avanti, una delle cose che mi entusiasmava di più era la possibilità di tornare in quel mondo e vedere come è andato in pezzi".

La trasformazione di Goggins

Quando si è trattato di creare l'aspetto del Ghoul sullo schermo, Goggins ha rivelato che ci sono state conversazioni per circa nove mesi prima di tentare di creare le protesi. L'unico elemento non pratico del suo aspetto è stata la rimozione del naso con la CGI.

Alla fine, ci sono voluti tre diversi tentativi per ottenere l'aspetto finale. Durante le riprese, Goggins ha raccontato che per farsi truccare dall'artista degli effetti speciali Jake Garber ci sono volute inizialmente cinque ore, poi ridotte a un'ora e 45 minuti.

"Non potevo chiudere gli occhi. Dovevo stare seduto in un posto per tutto il tempo. Quindi mi mettevo un western e facevo solo ricerche", ha raccontato. "È diventato così bravo che gli ho detto: 'Amico, devi prenderti un po' più di tempo', perché alcuni dei film che guardavamo duravano due ore e mezza".