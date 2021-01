Paolo Fox, oroscopo 2021 Gemelli: "Questo sarà un anno importante per voi"

Anche per quest'anno, Paolo Fox ha svelato l'oroscopo 2021 dei Gemelli a Domenica In e secondo l'astrologo, sarà un anno importante e decisivo per loro, soprattutto dal punto di vista dell'amore e del lavoro.

Secondo Paolo Fox, l'oroscopo 2021 del Gemelli andrà bene, anzi, più che bene. Si prospetta un anno di possibili promozioni in ambito lavorativo e di fortuna in amore. Soprattutto da Aprile, i nati sotto il segno dei Gemelli "rinasceranno", grazie a diversi momenti favorevoli che potranno persino cambiargli la vita.

Nel corso della puntata di Domenica In di ieri, Paolo Fox ha presentato le previsioni per il segno dei Gemelli come uno tra i più fortunati di tutto il 2021.

"È un segno che andrà bene, più che bene" - ha esordito l'astrologo - "I Gemelli hanno per quest'anno una risorsa in più da sfruttare, subito! Anche se si parte un po' bassi a Gennaio, già Febbraio e Marzo si riveleranno come mesi importanti. Ricordate che anche in anni bui e difficili come quello che abbiamo appena vissuto, ci sono alcuni segni che riescono a brillare più di altri: il 2021 sarà un anno importante per i segni d'aria e i Gemelli, come sappiamo, appartengono a questa categoria."

"Mi piace molto il cielo di rinnovamento che avranno i Gemelli a partire da Aprile" - ha continuato l'astrologo - "Al punto che posso dirvi che tutte le cose che non vi piacciono più, saranno chiuse. Avete un cielo importante per tutto il 2021 e quando si verifica una situazione astrale simile, tendiamo a pensare che non potranno succedere grandi cambiamenti, grandi novità, ma al contrario vi dico che tutto quello che nasce o si chiude in questo anno, sarà comunque favorevole per voi, perché aprirà le porte alla vostra creatività."

"Già la primavera porterà all'oroscopo dei Gemelli 2021 un po' di successo in amore e al lavoro" - ha continuato Paolo Fox - "l'unico mese che sul lavoro è un po' difficile, è quello di Agosto, pertanto vi consiglio di muovervi nei primi quattro mesi dell'anno: qualsiasi scelta che dovrete fare, fatela all'inizio o al massimo alla fine dell'anno, perché questo è un anno che vi presenterà più volte, nell'arco del 2021, le occasioni per risalire la china."