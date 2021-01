Paolo Fox, oroscopo 2021 Vergine: "Risolvete i vostri problemi prima di Dicembre"

Per Paolo Fox, l'oroscopo 2021 della Vergine consolida quanto già di positivo ha portato l'anno appena passato: attenzione a Dicembre, però, con l'entrata di Giove in opposizione al segno.

Paolo Fox ha rivelato che l'oroscopo 2021 della Vergine sarà ancora una volta un anno importante: infatti, secondo l'astrologo questo segno è stato uno dei protagonisti del 2020 e l'anno seguente potrebbe consolidare i traguardi raggiunti dai nativi del segno.

Durante l'episodio di Domenica In, Paolo Fox ha consigliato ai nati sotto il segno della Vergine di: "consolidare ciò che hanno creato di buono nel 2020. Non tutti hanno concluso l'anno appena passato in maniera deficitaria, anzi, ci sono stati alcuni segni che hanno anche ottenuto qualcosa di buono. Ci sarà sicuramente qualcuno che è stato scontento, ma confido che il 2021 sia un anno di conferme per quelli della Vergine."

"Quest'anno in realtà non aggiunge nulla ai nati sotto il segno della Vergine rispetto al 2020" - ha continuato l'astrologo - "ma permette di consolidare le proprie posizioni. Vi consiglio di accettare qualche compromesso per non perdere occasioni e non dover percorrere sempre la strada più in salita. Prevedo che avrete un momento di crisi tra Maggio e Giugno per quanto riguarda contratti e situazioni lavorative."

"La primavera inoltrata vi presenterà alcuni ostacoli e momenti di incertezze, mentre l'amore parte un po' basso ma vivrà un crescendo nel corso dell'anno." - ha detto Paolo Fox - "Soprattutto Marzo e Aprile sono mesi importanti per la coppia e per chi vuol parlar d'amore. E per concludere l'oroscopo 2021 della Vergine, vi consiglio di risolvere tutti i vostri problemi prima del prossimo 31 dicembre: stringete i tempi, perché infatti Giove in quel periodo entrerà in opposizione al vostro segno e potrebbe essere un transito troppo pesante da gestire."