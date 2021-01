Paolo Fox, oroscopo 2021 Capricorno: "Avrete meno risorse, ma più idee"

Ecco come sarà l'oroscopo 2021 del Capricorno secondo Paolo Fox: durante la puntata di Domenica In, l'astrologo ha consigliato ai nativi del segno di aggiustare tutto ciò che è andato male l'anno scorso.

Paolo Fox ha svelato anche l'oroscopo 2021 del Capricorno nel corso della puntata di Domenica In: per i nati tra Dicembre e Gennaio, questo sarà un anno in cui dovranno investire qualche energia in più, ma alla fine, soprattutto da Maggio, vedranno qualche risultato.

Secondo l'astrologo, il cielo di quest'anno per i nati sotto il segno del Capricorno richiede cautela, ma promette in cambio allo stesso tempo importanti riconoscimenti. "Nell'anno appena trascorso, che è stato difficile per tutti, abbiamo visto tanti Capricorno che sono comunque riusciti a dare il via ai propri progetti, anche nel nostro programma della Rai sono entrati in scena molti nativi del segno" - ha sostenuto Paolo Fox - "Credo che molti abbiano chiuso il 2020 con qualche risorsa in meno, ma tante idee in più e persino un progetto che vorrete intraprendere. Ovviamente i Capricorno sono dei perfezionisti, quindi nel 2021 quello che vedo per voi è che dovrete "aggiustare", rimettere in carreggiata o comunque riaffrontare tutto quello che è andato male nel 2020."

"In qualche modo vedo che dovete cercare di mettere in gioco qualcosa di più rispetto agli altri. Troverete un Marzo molto interessante per i sentimenti e tutta la stagione primavera-estate a vostro favore. Tra Maggio e Agosto si presenteranno per voi le occasioni migliori per quello che riguarda l'ambito lavorativo."

Alla fine, per l'oroscopo 2021 dei Capricorno Paolo Fox ha concluso, dicendo: "Forse dovrete ricollegarvi a ciò che avete fatto nel 2020, un progetto che è nato l'anno scorso, una situazione o semplicemente qualcosa che avete fatto ripartire, in ogni caso, dovrete ricominciare da qui, sarà la vostra guida per l'intero anno. Attenti alle spese che farete, per la casa, per questioni legali, dispute con parenti: fate attenzione. Fine dell'anno importante con un Dicembre che vi aiuta a recuperare."