Paolo Fox, oroscopo 2021 Bilancia: "In arrivo successi su successi per voi"

Durante la puntata di Domenica In, Paolo Fox ha parlato dell'oroscopo 2021 della Bilancia come tra i più favorevoli di tutto l'anno: ci sarà un periodo di crisi in amore a Maggio, ma per il resto è un anno di realizzazione e nuove collocazioni.

Paolo Fox ha confermato che l'oroscopo 2021 della Bilancia sarà tra i più favorevoli di quest'anno: dopo un anno complesso e di grandi sacrifici, i nativi del segno potranno ripartire da zero e ottenere successi su successi soprattutto tra Febbraio e Marzo e dopo l'estate.

Come confermato a Domenica In e alla puntata de I Fatti vostri dedicata all'oroscopo annuale, Paolo Fox pone il segno della Bilancia tra i più fortunati in questo 2021: "Già intorno al 10 Febbraio riceverete buone notizie" ha detto Paolo Fox - "In quel periodo c'è una concentrazione molto importante di pianeti e per voi sarà un transito fortunato: in arrivo successi su successi, potrete ripartire da zero e con grandi speranze verso il futuro. Quest'anno avrete una grande energia, sarete un segno forte e siete desiderosi di recuperare il tempo e le occasioni perse nel 2020."

"Potete decidere di approcciare nuovi progetti, fare cose diverse rispetto al passato, cose che volete davvero voi" - ha continuato l'astrologo - "Marzo vi inviterà a sperimentare qualcosa di nuovo, soprattutto nell'ambito lavorativo: l'anno scorso vi siete spesso chiesto "cosa faccio, come mi muovo"? Vi siete persino sentiti in imbarazzo per alcune situazioni davvero assurde. Adesso con Giove e Saturno favorevoli potrete riscattarvi."

Per concludere l'oroscopo 2021 della Bilancia, Paolo Fox prospetta per i nati sotto il segno della Bilancia di: "guardare con fiducia al 2021: anche se vivrete un periodo di crisi sentimentale verso Maggio, avrete per tutto l'anno un'energia positiva e ci sarà la possibilità di recuperare gli effetti e realizzare ciò che si desidera anche nella coppia. Dall'Estate fino alla fine dell'anno nuove collocazioni importanti a lavoro e si aggiusteranno anche le piccole difficoltà sentimentali."