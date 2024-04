Viola come il mare 2 da oggi in anteprima assoluta su Mediaset Infinity con i primi tre episodi

Dopo più di un anno di attesa Can Yaman e Francesca Chillemi tornano finalmente con Viola come il mare 2, disponibile da oggi con i primi tre episodi in anteprima streaming su Mediaset Infinity.

L'attesa per Viola come il mare 2 è finita: da oggi, mercoledì 24 aprile, sono disponibili in streaming, in anteprima assoluta, su Mediaset Infinity i primi tre episodi della nuova stagione. Tutti i fan di Can Yaman e Francesca Chillemi potranno ritrovare l'ispettore Francesco Demir e la giornalista Viola Vitale, lasciati ormai più di un anno fa tra schermaglie amorose e ricerche sul proprio passato.

Viola come il mare 2: quando arriva su Canale 5?

Mediaset ha deciso di lanciare uno dei suoi prodotti seriali più attesi (e più venduti all'estero) direttamente - e gratuitamente - in streaming, in linea con quanto sperimentando già da alcuni mesi.

Nessuna preoccupazione però per gli affezionati delle visioni in chiaro: la seconda stagione di Viola come il mare arriverà su Canale 5 da venerdì 3 maggio, come avevamo già anticipato. Nello stesso giorno su Mediaset Infinity, dalle 7:00 di mattina, saranno visibili in anteprima gli ultimi tre episodi della nuova stagione.

Le anticipazioni

Prodotta da Lux Vide con RTI e ambientata ancora a Palermo, la seconda stagione di Viola come il mare vedrà l'ispettore Francesco Demir (Can Yaman) impegnato in nuovi casi, Viola Vitale (Francesca Chillemi) sarà chiamata a nuove sfide professionali quando il giornale per cui scrive, Sicilia Web News, le chiederà di creare un podcast.

Nascerà finalmente la storia d'amore tanto attesa tra i due protagonisti? Molti ostacoli continueranno a frapporsi: non soltanto la possibilità che tra di loro esista un legame molto più profondo, ma anche alcune nuove conoscenze. Dopo un incontro casuale in spiaggia con il PM Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni), Viola sembrerà avere occhi solo per lui, venendo ricambiata...

Diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la serie è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini "Conosci l'estate?".