One Piece: annunciato un grande cambiamento per la seconda stagione in arrivo su Netflix

Non si fermano i preparativi della nuova stagione della serie in live-action

Subito dopo il successo della prima stagione, Netflix si è affrettata ad annunciare il rinnovo di One Piece anche per una Stagione 2, con i lavori di preparazione che stanno continuando come previsto. Tuttavia, è giunta la notizia di un cambiamento inatteso.

Secondo quanto riportato da Deadline, Joe Tracz si unirà seconda stagione di One Piece come co-showrunner. Matt Owens, autore, produttore esecutivo e co-showrunner della Stagione 1 lavorerà proprio con Tracz sui nuovi episodi.

Steve Maeda, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di co-showrunner e ha sviluppato la serie TV di Netflix con Owen, rimarrà in carica come produttore esecutivo. Le riprese della seconda stagione di One Piece inizieranno a giugno per un debutto previsto nel 2025.

One Piece: una foto della serie live action

Chi è il nuovo showrunner?

Joe Tracz è reduce dal successo della serie Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, di cui è stato sceneggiatore e produttore esecutivo. In precedenza ha anche collaborato con Netflix allo show Una serie di sfortunati eventi. "Ho avuto la fortuna di lavorare a grandi adattamenti di diverse serie amate, e non ce ne sono di più grandi o più amate di One Piece", ha dichiarato Tracz.

"Sono un grande fan dell'incredibile immaginazione di Oda e sono rimasto sbalordito da ciò che il team del live-action ha creato nella prima stagione. Quindi è un sogno e una gioia salire a bordo della Going Merry mentre entra nella Rotta Maggiore per una Stagione 2 che si prospetta ancora più gigantesca".

One Piece 2: quando inizieranno le riprese? Ecco gli aggiornamenti

Non si sa molto della seconda stagione di One Piece, tuttavia, il finale della Stagione 1 ha confermato che Smoker il Cacciatore Bianco farà la sua comparsa, ma manca ancora un attore confermato ufficialmente nel ruolo. Secondo Owens, One Piece 2 apporterà degli aggiustamenti alla storia per mantenerla in linea con gli eventi attuali del manga.