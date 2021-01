Paolo Fox, oroscopo 2021 Toro: "Cercate di essere cauti"

Paolo Fox ha svelato l'oroscopo 2021 del Toro a Domenica In nella puntata di ieri: cautela e attenzione alle finanze per i nativi del segno e secondo l'astrologo, sarà per lo più un anno propedeutico.

L'astrologo Paolo Fox ha visto per l'oroscopo 2021 del Toro un anno di valutazioni e ripensamenti: i nati tra Aprile e Maggio dovranno per lo più essere cauti, soprattutto nell'ambito lavorativo. Secondo Fox, infatti, ci saranno per loro momenti alti e bassi e dovranno fare attenzione anche ad alcune questioni legali.

"Al toro quest'anno direi come parola d'ordine "conservazione"" - ha detto l'astrologo nel corso della puntata di Domenica In dedicata alle previsioni sull'oroscopo annuale - "questo è un periodo dove dovete cercare di essere cauti, il Toro del 2021 è un segno che deve valutare molto bene le scelte che deve fare, soprattutto nell'ambito del lavoro."

"Quest'anno chiederete molte garanzie" - ha continuato l'astrologo - "Dal punto di vista astrologico posso dirvi che Giove e Saturno formano un angolo che porta un po' di insicurezze nell'arco dell'anno, quindi nel lavoro, nelle relazioni, in tutti i rapporti con gli altri chiederete qualcosa in più. E vi conviene farlo immediatamente."

"Se vivete una crisi sentimentale o avete qualche dubbio a lavoro, devo dirvi che Febbraio non è proprio il mese ideale per fare proposte, lanci e rilanci, mentre i mesi centrali dell'anno saranno migliori." - ha concluso Paolo Fox per l'oroscopo del Toro 2021 - "Gennaio e Febbraio saranno un po' sottotono, a causa di alcune quadrature planetarie, ma Maggio e Giugno daranno un po' di respiro. Rappresentano alcuni dei mesi più importanti di quest'anno per voi. Ma non vi dimenticate che questo è un anno propedeutico per il 2022: l'anno prossimo infatti entrerà Giove favorevole al vostro segno, ecco perché Dicembre rappresenterà per voi un altro mese importante, sarà un mese di recupero. Mi raccomando, però, fate molta attenzione alle finanze e alle questioni legali durante l'anno."