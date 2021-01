Paolo Fox, oroscopo 2021 Acquario: "Farete cose fuori dall'ordinario e di grande successo"

Paolo Fox ha dedicato per l'oroscopo 2021 dell'Acquario durante la puntata di Domenica In, la sua personale medaglia d'oro ai nativi del segno: per loro un anno all'insegna della rivoluzione e delle trasformazioni nette.

Come sarà secondo Paolo Fox l'oroscopo 2021 dell'Acquario? Semplicemente "rivoluzionario": L'astrologo infatti ha rivelato che i nati sotto questo segno vivranno grandi cambiamenti quest'anno nella propria vita, soprattutto nella prima parte dell'anno e in Estate.

Nella puntata di Domenica In, l'astrologo ha sostenuto quanto già presentato durante la puntata de I Fatti vostri dedicata al calendario astrale 2021: l'Acquario quest'anno è uno tra i più favoriti, insieme a Gemelli e Bilancia.

"L'Acquario è il segno anticonvenzionale per eccellenza" - ha esordito Paolo Fox - "In un anno come questo, troverà a suo favore Giove e Saturno, che gli daranno la spinta giusta per rivoluzionare la sua vita proprio come desidera. Infatti voi dell'Acquario volete recuperare la libertà perduta quest'anno e riuscirete a intrecciare importanti relazioni, lavorative o sentimentali, già verso il 10 Febbraio: attenzione però alle spese che dovrete affrontare per realizzare i vostri desideri!"

"Potrete anche fare qualcosa fuori dall'ordinario, in ogni caso avrete successo" - ha continuato l'astrologo - "Avrete per tutto il 2021 grande esuberanza e riuscirete a cambiare qualcosa nella vostra vita: un amore, una relazione, un rapporto lavorativo, i vostri orari. Qualunque cosa sarà, accadrà qualcosa di significativo per voi, anche dal punto di vista spirituale."

"Chi vuole un figlio, chi vuole cambiare lavoro o semplicemente crescere personalmente, avrà dei transiti fortunati, con il picco più alto di fortuna ad Agosto" - ha concluso Paolo Fox per l'oroscopo 2021 dell'Acquario - "Chi vorrà semplicemente ottimizzare la propria vita, potrà beneficiare dei piccoli momenti fortunati che capiteranno nel corso di tutto l'anno per voi dell'Acquario."