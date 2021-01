Paolo Fox, oroscopo 2021 Scorpione: "Evitate di essere provocatori per non farvi nemici"

Anche per quest'anno, Paolo Fox ha presentato l'oroscopo 2021 dello Scorpione durante Domenica In: secondo l'astrologo, i nati sotto questo segno partono con qualche difficoltà nei primi mesi dell'anno, ma recupereranno dopo Giugno.

Secondo quanto rivelato da Paolo Fox per l'oroscopo 2021 dello Scorpione, i nati sotto questo segno dovrebbero affrontare l'anno evitando il più possibile di essere provocatori. Rischiano di farsi nemici nell'ambito del lavoro infatti, ma avranno l'occasione di riscattarsi sia a Giugno sia verso la fine dell'anno.

Chi ha seguito Domenica In ieri e l'oroscopo speciale di fine anno durante la puntata de I Fatti vostri, saprà che anche per lo Scorpione, secondo Paolo Fox, l'anno inizia con qualche difficoltà:

"Voi dello Scorpione vi sentirete disorientati a Gennaio e Febbraio" ha esordito Paolo Fox - "Farete fatica nei primi mesi del 2021, cercate di affrontare gli ostacoli con serenità, perché si presenteranno diversi problemi. È colpa di Giove che entra in un transito non molto positivo sia all'inizio dell'anno, sia a Marzo e Aprile. Cercate di reagire a questi avvenimenti con maggiore serenità."

"Spesso voi dello Scorpione non vi rendete conto che potete risultare un po' provocatori" - ha continuato l'astrologo - "Pertanto dovrete evitare di crearvi nemici, soprattutto nell'ambito legale ed economico. Non mettetevi contro qualcuno, non fate azioni legali e non affrontate spese eccessive nei primi mesi dell'anno, che mi sembrano i mesi più critici, anche per colpa di Saturno messo contro di voi. In particolare verso il 10 di Febbraio potrebbe presentarsi una piccola crisi."

"Nel lavoro, sarà cruciale il mese di Giugno, mentre l'ultimo trimestre dell'anno permetterà di recuperare quanto perso agli inizi" - ha concluso Paolo Fox per l'oroscopo 2021 dello Scorpione - "Se avete in sospeso un rapporto di lavoro o d'amore, tagliate, concludete e cercate di metterlo in equilibrio tra Ottobre, Novembre e Dicembre, che rappresenterà il momento migliore dell'anno per voi: avrete un grande recupero per la fine dell'anno!"